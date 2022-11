Il Paradiso delle signore trama 23 novembre: tregua tra Adelaide e Umberto, Vittorio spiazzato

La trama della puntata del 23 novembre del Paradiso delle signore rivela che Adelaide e Umberto avranno un momento di riconciliazione, seppur temporanea. In merito a Flora, invece, la donna sarà sempre più restia nei riguardi di Guarnieri.

Ezio, dal canto suo, dovrà fare i conti con la scelta appena compiuta di essersi licenziato dalla Palmieri. A tal proposito, si troverà a dare finalmente l’annuncio a tutti. Per lui, però, ci sono in serbo delle interessanti novità. Vediamo di che cosa si tratta.

Riavvicinamento tra Adelaide e Umberto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 23 novembre del Paradiso delle signore vedremo che tutti i protagonisti saranno ancora spiazzati per quanto accaduto oltreoceano. Il più provato sarà soprattutto Vittorio Conti. Ad ogni modo, per l’occasione Adelaide deciderà di fare qualcosa per trattare la delicata faccenda. A tal proposito, organizzerà una serata di beneficenza al circolo in onore del Presidente degli Stati Uniti assassinato.

A tal riguardo, la donna chiederà ad Umberto Guarnieri di officiale l’evento. Tra i due, dunque, verrà siglata una tregua temporanea che li riporterà ad avere un dialogo sereno e tranquillo. Lo stesso, però, non può dirsi per Flora. La donna, infatti, continuerà ad essere molto distaccata nei riguardi di Umberto. A tal riguardo, deciderà di lasciare la camera d’hotel in cui si trovava con il commendatore. A quanto pare, la donna è decisa a chiudere tutti i ponti con Umberto.

Matilde spiazza Vittorio nella puntata del 23 novembre

Su si un altro versante, poi, nella puntata del 23 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio manifesterà a Gloria un suo desiderio. Dopo essersi licenziato dalla Palmieri, infatti, il protagonista manifesterà la volontà di mettersi in proprio. La donna, chiaramente, non potrà fare a meno di appoggiarlo. Ad ogni modo, per Ezio giungerà il momento di comunicare a tutti la sua decisione. A tal riguardo, parlerà con Veronica, Gemma e Stefania.

Colombo, però, dopo aver dato tale notizie, esorterà le tre donne a non darsi troppa pena in quanto ha già ricevuto una proposta lavorativa del tutto nuova. Intanto, Vito continuerà il suo corteggiamento verso Maria e, a tal proposito, le scriverà un biglietto. Vittorio, dal canto suo, sarà molto provato per quanto accaduto al Presidente Kennedy. Ad ogni modo, mentre si troverà immerso in tali tristi pensieri, riceverà una sorpresa molto toccante da parte di Matilde.