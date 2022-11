Oriana Marzoli si ubriaca dopo la puntata del GF Vip e delira, Antonino fa una gaffe (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip i concorrenti si sono concessi una notte all’insegna del cibo e dell’alcol. Ad un certo punto della notte, infatti, Oriana Marzoli è apparsa completamente ubriaca.

La ragazza ha dato luogo a dei veri e propri show che hanno divertito molto il pubblico da casa. Inoltre, la donna si è anche confrontata con Antonino Spinalbese dopo quello che è accaduto, ebbene, il ragazzo ha compiuto una clamorosa gaffe.

Oriana ubriaca al GF Vip: ecco che ha fatto

Notte folle nella casa del GF Vip, specie per Oriana Marzoli, che è apparsa piuttosto ubriaca. Una volta chiusa la diretta e salutato Alfonso Signorini, i ragazzi si sono fiondati in cucina per preparare qualcosa da mangiare e per concedersi qualche momento di relax accompagnato da una bollicina. Tra i protagonisti, però, c’è chi ha alzato un po’ troppo il gomito. Oriana, che ha dovuto affrontare una puntata piuttosto impegnativa, ha deciso di lasciarsi andare e concedersi qualche bicchierino di troppo.

La ragazza, allora, ha cominciato a ridere e a scherzare con molti suoi compagni d’avventura. Una volta giunto il momento di andare a dormire, però, erano all’incirca le 5 del mattino, la giovane ha dato luogo ad uno show. Nello specifico, è entrata in una delle due camere da letto ed ha cominciato a gridare fiondandosi sul letto su cui dormivano alcuni compagni d’avventura. (Continua dopo il video)

La gaffe di Antonino con Oriana Marzoli

Alcuni concorrenti sono rimasti divertiti dal comportamento della giovane, ma altri sono apparsi decisamente infastiditi. Ad ogni modo, le clip su Oriana Marzoli ubriaca al GF Vip non sono le uniche che stanno circolando in queste ore. Nello specifico, infatti, sta facendo il giro del web anche un video inerente un confronto tra la giovane e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo è stato accusato di essersi improvvisamente allontanato dalla giovane dopo aver trascorso dei momenti di passione sotto le coperte.

Dopo la puntata, però, Antonino ha avuto un confronto con Oriana in cui ci ha tenuto a precisare di aver sempre detto nei confessionali di essere preso da lei. Peccato, però, che mentre parlava ha commesso una gaffe. L’ex di Belen stava chiamando Ginevra, o forse Giaele la sua compagna d’avventura. Tale défaillance è stata subito notata dagli utenti del web, che hanno provveduto a rendere virale il video in questione.