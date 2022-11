Terra Amara, anticipazioni 23 novembre: Demir in fin di vita

Continua il grande successo di terra Amara in onda ogni giorno su Canale 5. La serie televisiva di origini turche è ritornata dopo la lunga pausa estiva. Oggi abbiamo visto Zuleyha molto triste e anche nervosa alla presenza della dottoressa.

Demir e sua madre hanno deciso di invitarla a pranzo a casa, ma tale decisione ha messo molto in difficoltà la moglie del ricco imprenditore. Perchè? E’ gelosia?

Nella puntata del 23 novembre vedremo Demir avere un brutto incidente stradale. Vedendolo in fin di vita, Zuleyha vede crollare tutte le sue certezze. Intanto, Fekeli sta cercando di non perdere la fiducia del socio di Yilmaz, ed escogita una strategia infallibile…

Terra Amara: Zuleyha vuole dire tutta la verità a Ylmaz

Le anticipazioni di Terra Amara relative alla puntata del 23 novembre ci fanno sapere che Zuleyha ormai è decisa a portare avanti il suo piano. La ragazza crede che sia arrivato il momento che Ylmaz sappia tutta la verità su quello che è accaduto e il perchè ha sposato Demir. La Altun ha chiesto a Sabahattin di consegnare la missiva in questione all’Akkaya, sperando di poter finalmente dare una svolta alle loro vite…

Purtroppo, un terribile incidente di Demier cambia tutti i piani della moglie. Lo Yaman viene ricoverato con urgenza in ospedale e li lei capisce che potrebbe perdere tutto, quindi farà un passo indietro.

Anticipazioni: problemi per il secondo carico di cotone

Fekeli, nel frattempo, si trova in una situazione complessa sotto un altro punto di vista. Infatti, l’affare da cento tonnellate di cotone in Egitto non va a buon fine. Per questo motivo è disperato e ora non sa come fare per gestire la situazione con Ylmaz, suo socio.

Le anticipazioni ci fanno sapere che Fekeli escogita un piano di riserva, in modo da non perdere tutto il suo carico. La mossa geniale prevede l’intervento di un imprenditore egiziano.