Perché Ginevra Lamborghini era assente dal GF Vip? L’annuncio inedito (VIDEO(

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip molti telespettatori hanno notato l’inaspettata assenza di Ginevra Lamborghini dal parterre degli eliminati, nel suo caso, degli squalificati. Ebbene a dare una spiegazione in merito alle motivazioni celate dietro questa scelta è stata la diretta interessata.

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Ginevra ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di non prendere parte alla diretta. La giovane ne ha approfittato per fare un grande annuncio. Vediamo cosa ha rivelato.

Il motivo dell’assenza di Ginevra dal GF Vip

Ginevra Lamborghini non era presente durante la scorsa puntata del GF Vip. I fan più attenti hanno subito notato la sua assenza e in molti hanno cominciato a farsi delle domande. Ricordiamo che in casa è sbarcato il covid, e sempre più concorrenti stanno contraendo il virus. Tra di essi poteva esserci anche Ginevra, dato che nei giorni scorsi aveva dichiarato di non stare molto bene. Ad ogni modo, il motivo della sua assenza non è da ricondursi al covid.

Attraverso delle IG Stories, infatti, Ginevra ha spiegato di aver dovuto rinunciare a prendere parte alla puntata del GF Vip di ieri a causa di alcuni impegni lavorativi. In questo periodo sta molto lavorando all’uscita del suo nuovo singolo, pertanto, non è riuscita ad organizzarsi per poter andare a Roma e prendere parte alla diretta di ieri sera. La giovane, poi, ha fatto anche degli annunci.

La Lamborghini fa un annuncio

Dopo aver spiegato le ragioni che l’hanno spinta a non partecipare alla puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini ha anche rivelato di avere tantissime novità per i suoi fan. Al momento, però, non può sbilanciarsi ma, sicuramente, si tratta di notizie che riguardano la sua più grande passione, ovvero, la musica. Nel corso del video chiarimento, poi, la ragazza ha anche detto che la sua assenza dal reality show è solamente temporanea.

Lunedì prossimo, 28 novembre, tornerà ad essere seduta tra gli ex concorrenti del programma e, sicuramente, parteciperà anche al consueto balletto coreografato da Carmen Russo. Nel frattempo, i fan sono in fibrillazione in attesa di scoprire quali siano tutte le novità a cui ha accennato Ginevra e per ascoltare il nuovo singolo della cantante. Non resta che attendere per saperne di più.