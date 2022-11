Altro caso Covid al GFVip, concorrenti preoccupati: “gli hanno messo una flebo”

La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non è certamente quella più facile per il conduttore. Dopo la positività al Covid di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, si è aggiunta pure Wilma Goich ed anche Alberto De Pisis. Ma la lista pare non si sia fermata qui nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Daniele Dal Moro.

Un nuovo positivo nella casa del Grande Fratello Vip?

In queste ore, sembra che la positività di Daniele Dal Moro è diventata quasi una conferma. Anche perchè i più attenti hanno notato che il concorrente è praticamente sparito dalla Casa e dalle telecamere. Perchè?

A tal proposito, Luciano ha parlato pure di flebo: staremo a vedere se la produzione del reality ufficializzerà la cosa oppure no. Al momento infatti non ci sarebbe nessuna certezza. Non ci resta altro che attendere.

Daniele che parla da solo in realtà si stava preparando alla positività al covid o che potesse essere l’unico superstite in casa e gli altri positivi #gfivip pic.twitter.com/Yh481zQIZk — 🪬 Nora نورة (@_ItsNora) November 21, 2022

Anticipazioni puntata questa sera

Intanto, c’è molta attesa anche per la puntata in onda questa sera. Alfonso Signorini è riuscito a prendere il volo per Roma, e in queste ore è appena arrivato. La diretta quindi ci sarà e stando ai primi aggiornamenti ci aspetta una grande puntata.

La scorsa settimana abbiamo visto nascere due coppie che tra l’altro si sono date anche da fare sotto le lenzuola. Inoltre, non sono mancati battibecchi tra i concorrenti rimasti e di sicuro il conduttore manderà in onda tutto ciò che è accaduto per fare un resoconto.

Infine, scopriremo anche se qualcuno lascerà il programma. Ricordiamo che il televoto è tra i preferiti: i nominati sono i quattro isolati (Patrizia, Luca, Charlie e Attili) e ancora, Luca, Sarah e Edoardo Tavassi. Il più votato sarà immune alle nomination.