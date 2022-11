GFVip, proteste feroci contro Signorini: la sorpresa amara a Ciupilan non è perdonabile

Si è accesa una vera e propria polemica attorno a quella che Alfonso Signorini ha definito una sorpresa. Come in molti sanno Ciulipan non ha avuto un’infanzia facile e tutto per colpa del padre che a pochi anni di vita lo ha strappato alla madre per portarselo con se in Romania.

Ciupilan non ha nascosto che quelli forse sono stati gli anni più orribili della sua vita, e non solo per la mancanza della figura materna accanto ma anche per le botte prese e per aver capito che alla fine suo padre non era l’uomo che ha sempre pensato che fosse.

Alla fine, Alfonso Signorini raccontando brevemente il suo passato ha anticipato a tutti che il concorrente avrebbe ricevuto una sorpresa, ovvero proprio quella del padre.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini fa arrabbiare il web

Una sorpresa amara, possiamo dire, tanto che dopo aver ascoltato la storia di Ciupilan ed aver capito la sofferenza del ragazzo, dimostrata anche nei giorni precedenti in casa, che non era proprio il caso di farla.

Il concorrente, inoltre, non ha nessun rapporto con il padre da anni e pare che tanto meno l’abbia mai cercato. Perchè allora metterlo così in difficoltà? Queste le domande poste da molti telespettatori.

Ciupilan incontra sua madre e riceve una lettera da suo padre

Il conduttore chiede a Ciupilan di andare in giardino e di attendere li una sorpresa. Dopo aver parlato della sua infanzia, di quando suo padre per aggiustargli la bici gli imponeva di cogliere i pomodori, oppure di quanto era obbligato a prepararsi tutto da sol, incontra sua madre.

Un’incontro emozionante dove la donna invita a suo figlio a parlare di più e a pensare meno a quello che ha vissuto, ma soprattutto gli ha chiesto di aprirsi e di farsi conoscere per come è realmente. Parole emozionanti che hanno commosso tutti i presenti in studio.

Ma le sorprese per il giovane non sono finite qui, Alfonso fa presente al gieffino che c’è una lettera da parte di suo padre: ” Mi dispiace non essere venuto sono tuo padre, ti amo e ti amerò per tutta la vita”.

Queste poche parole sono bastate per far crollare Ciupilan in un mare di lacrime. Sul web, ovviamente, si è scatenato il peggio contro Signorini, dato che per molti poteva assolutamente evitare questa sofferenza. Alla fine, però il ragazzino si è dimostrato superiore:“Voglio stringere la mano a mio padre, non ho problemi, non serbo rancore!”