Oroscopo 23 novembre 2022: Gemelli titubanti, Sagittario molto passionali

Secondo l’oroscopo del 23 novembre i Toro dovrebbero essere un po’ più riflessivi. Gli Acquario, invece, saranno molto più equilibrati e scevri del bisogno di dare luogo a dei colpi di testa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario agire e prendere di petto certe situazioni. Dal punto di vista professionale è importante non perdere mai di vista i propri obiettivi.

Toro. La linea sottile tra ciò che vi fa stare bene e quello che potrebbe ferire il prossimo è davvero labile. Imparate ad essere un po’ più pazienti e a valutare bene prima di dire cose di cui potreste pentirvi.

Gemelli. Siete piuttosto indecisi in questo periodo. Caratterialmente non siete mai stati particolarmente bravi a prendere delle decisioni in maniera rapida, tuttavia, in questo periodo questo aspetto è enfatizzato notevolmente.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 23 novembre invitano i nati sotto questo segno a cercare di risolvere quanto prima eventuali questioni in sospeso. A partire da oggi ci sarà anche un miglioramento dal punto di vista dell’umore.

Leone. Giornata di alti e bassi per i sentimenti. Spesso tendete a non cogliere in maniera ottimale tutti i segnali che provengono dall’esterno . Cercate di essere un po’ più flessibili.

Vergine. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o per concentrarvi essenzialmente su ciò che di buono avete in programma. Meglio non soffermarsi troppo sul passato e su ciò che è stato.

Previsioni 23 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ più rilassati in questo periodo. Le previsioni dell’oroscopo vi invitano a mostrare questo lato temperato del vostro carattere anche in amore. Vedrete che ne trarrete giovamento.

Scorpione. Aprite gli occhi in ambito professionale poiché ci sono delle novità in arrivo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, cercate di essere un po’ più accondiscendenti.

Sagittario. Siete estremamente passionali, forse troppo. Questo aspetto potrebbe spingervi anche ad intavolare discussioni per ragioni futili, proprio perché tendete a prendere sul personale troppe cose e a farvi carico anche di situazioni che non vi competono.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 23 novembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più bilanciati. Spesso tendete a prendere delle decisioni in maniera troppo impulsiva e questo non è mai un bene.

Acquario. Le stelle vi proteggono da eventuali colpi di testa tipici del vostro carattere. Adesso è tempo si essere un po’ più espansivi, almeno con le persone che meritano le vostre attenzioni.

Pesci. Meglio un uovo oggi che una gallina domani, questo è il motto che spesso accompagna il vostro stile di vita. Talvolta, però, è necessario fare anche dei progetti e avere delle ambizioni.