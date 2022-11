Copioni al GF Vip? Ex concorrente svela gli altarini: “Hanno provato a metterci in mezzo…”

In queste ore, un’ex concorrente del GF Vip ha registrato una diretta su Tik Tok in cui ha parlato molto male del programma ed ha portato alla luce degli altarini davvero inattesi. La donna in questione ha menzionato l’esistenza di copioni che la produzione del programma “imporrebbe” ai partecipanti.

Le dichiarazioni della persona in questione sono state davvero piuttosto forti, pertanto, in molti adesso si stanno domandando se, in realtà, non sia davvero tutto pilotato e architettato. Vediamo, dunque, chi è la protagonista e cosa ha dichiarato nello specifico.

Le inaspettate dichiarazioni di un’ex concorrente del GF Vip

L’ex concorrente del GF Vip, Antonella Mosetti ha registrato una diretta su un suo account social in cui ha sparato a zero contro il programma. Alcuni utenti le hanno chiesto se, durante la sua esperienza nel reality show, avesse dei copioni da recitare. A tale domanda, Antonella ha risposto in maniera piuttosto netta e inattesa. La donna ha chiarito di non aver mai recitato, poiché nella vita nessuno le ha mai detto cosa fare e cosa non.

Ad ogni modo, la protagonista non ha potuto fare a meno di ammettere che la produzione abbia, in qualche modo, fatto il possibile per guidare i comportamenti suoi e di sua figlia Asia. Ricordiamo, infatti, che la donna partecipò al reality show in compagnia di sua figlia inizialmente come unico concorrente. Le due si resero subito protagonista di scontri piuttosto accesi, tra cui soprattutto quello con Giulia De Lellis, entrata in casa per tutelare il suo rapporto con Andrea Damante.

Copioni nel programma? Il tentativo di manipolazione

Ad ogni modo, tornando alle dichiarazioni di Antonella Mosetti contro il GF Vip, la donna ha spiegato di non aver avuto dei copioni, tuttavia, la produzione pare abbia provato in tutti i modi a “mettere in mezzo” sia lei sia sua figlia. La showgirl, però, ha precisato che gli autori non siano riusciti nel loro intento poiché lei non gliene ha dato modo. Durante la diretta, diverse persone hanno chiesto alla donna di essere più esplicita sulla questione, ma lei ha preferito non entrare troppo nel merito.

Nel corso del collegamento, infatti, Antonella era con la sua agente, la quale gestisce i suoi account, il suo lavoro e i suoi appuntamenti. Per tale ragione, la donna è stata particolarmente attenta a non fare dichiarazioni troppo pesanti che avrebbero potuto compromettere la sua persona.