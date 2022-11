Oroscopo 24 novembre 2022: Cancro provati, Capricorno verso una conquista

Le previsioni dell’oroscopo del 24 novembre 2022 invitano i Gemelli ad essere più cauti. I Bilancia, invece, devono correre qualche rischio se vogliono spiccare il volo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete solitamente persone che amano scendere a compromessi. In certi casi, però, potrebbe essere necessario capire quale sia il vostro “prezzo”. Cercate di non tradire mai i vostri valori.

Toro. Siete molto determinati. Quando vi mettete in testa una cosa, non vi fermate fino a quando non l’avrete ottenuta. Soprattutto in amore nessuno può fermarvi e questo è decisamente un bene.

Gemelli. Non siate troppo frettolosi nelle decisioni. Meglio aspettare e valutare attentamente piuttosto che essere precipitosi, specie se ne vale del vostro futuro.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 24 novembre vedono i nati sotto questo segno un po’ provati. Ci sono dei nodi che devono venire al pettine, ma dovete cercare di essere più pazienti possibile.

Leone. Siete molto espansivi e questo vi sarà di grande aiuto nel lavoro. Specie se svolgete un tipo di attività a contatto con il pubblico, potreste ricevere delle riconoscenze. Non siate troppo puntigliosi.

Vergine. In amore sentite il bisogno di aprirvi e di esternare i vostri sentimenti. Giornata un po’ confusa per quanto riguarda il lavoro. Vi sentite un po’ stanchi e avete bisogno di staccare un po’ la spina.

Previsioni 24 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se volete spiccare il volo ed emergere in quello che fate dovete necessariamente correre qualche rischio. Non lasciatevi intimidire da chi proverà a tarparvi le ali, voi siete spiriti liberi.

Scorpione. Ci sono delle buone notizie in arrivo per quanto riguarda alcuni progetti ai quali stavate lavorando. Non arrendetevi e continuate a lottare secondo i vostri principi e interessi.

Sagittario. Siete un po’ impazienti. Quando vi ponete un obiettivo difficilmente riuscite a distogliere l’attenzione da esso. Se ci sono delle novità in arrivo, coglietele al volo. avete bisogno di un po’ di aria fresca.

Capricorno. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. Cercate di essere pazienti. L’Oroscopo del 24 novembre ha in serbo per voi tante sorprese all’anno nuovo, quindi, siate ottimisti.

Acquario. Non trascurate le persone care. In amore è tempo di mettere da parte l’orgoglio. Se avete avuto delle divergenze in questo periodo, adesso è tempo di osare e di dimostrare a tutti la vostra benevolenza.

Pesci. Non amate cimentarvi in questioni troppo complicate e lontane dal vostro modo di essere. In certi casi, però, cambiare un po’ è importante, altrimenti si corre il rischio di assuefarsi alla routine.