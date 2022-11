Ida e Alessandro nella bufera dopo l’uscita da Uomini e Donne: lei interviene e asfalta tutti

L’uscita da Uomini e Donne di Ida e Alessandro ha generato molti malumori sul web. In molti, infatti, hanno criticato il modo in cui i due protagonisti abbiano deciso di abbandonare la trasmissione, ma non solo.

Diversi telespettatori hanno notato anche una certa freddezza e un certo distacco da parte della redazione, che non ha neppure messo una canzone romantica quando i due hanno annunciato la loro decisione. Ad ogni modo, dopo tutte queste polemiche, i diretti interessati sono intervenuti per dire la loro.

L’uscita imbarazzante di Ida e Alessandro da Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di abbandonare Uomini e Donne e viversi la loro relazione lontano dalle telecamere. Il modo in cui lo hanno fatto, però, ha fatto storcere il naso a molte persone, sia dentro sia fuori il programma. I due, infatti, si sono scambiati dei baci eccessivamente passionali in studio, al punto da generare anche un certo imbarazzo sia nei presenti sia nel pubblico da casa.

Inoltre, anche la conduttrice ha liquidato in pochissimi minuti l’uscita di scena dei due, la quale è stata accompagnata anche da svariate critiche da parte dei presenti in studio. Durante il dibattito, però, Ida e Alessandro sembravano assenti, in quanto hanno continuato a baciarsi e ad accarezzarsi per tutto il tempo, quasi come se il resto del mondo non esistesse. Ebbene, anche questo loro atteggiamento è stato reputato un po’ infantile.

I commenti di Vicinanza e la Platano alle critiche

Ad ogni modo, alla luce di tutte queste polemiche, i diretti interessati hanno deciso di intervenire attraverso i loro rispettivi profili Instagram. Entrambi hanno condiviso moltissimo contenuti nei quali era ripresa la loro scelta dai fan. Ida, poi, ha preso proprio il messaggio di un fan di Uomini e Donne per zittire tutte le critiche trapelate in queste ore. La persona in questione ha detto che i due sono così innamorati al punto da non considerare minimamente le critiche.

Mentre in studio tutti li attaccavano, loro non facevano altro che baciarsi poiché troppo felici per il passo che stavano per compiere. Della stessa idea è stato anche Alessandro. Quest’ultimo ha condiviso un post riferito proprio a tale momento sopracitato ed ha aggiunto una didascalia. Nello specifico, ha detto che loro due siano estremamente complici, pertanto, non c’è stato il bisogno di aggiungere altro, né in studio né fuori.