Federico Nicotera ha scelto a Uomini e Donne? La notizia fa il giro del web: ecco la verità

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui Federico Nicotera abbia scelto a Uomini e Donne. Stando a tali indiscrezioni, il ragazzo avrebbe deciso di abbandonare il programma insieme ad una sua corteggiatrice.

Nello specifico, pare che il ragazzo abbia preferito Alice a Carola. Ma è davvero accaduto tutto questo? A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda è stata la pagina Instagram Uomini e Donne classico e over, su cui ci sono sempre anticipazioni molto puntuali. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Uomini e Donne: Federico Nicotera ha davvero scelto? Come stanno le cose

Martedì scorso è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, nella quale sembrerebbe che Federico Nicotera abbia scelto. Questa è l’indiscrezione che sta circolando sul web da un po’ di ore, ma la notizia sembrerebbe essere un fake. Nello specifico, infatti, nel corso delle riprese in questione non sembra ci sia stata alcuna scelta. Il percorso di Federico, dunque, è ancora attivo e il ragazzo non sembra essere vicino ad abbandonare il programma con una corteggiatrice.

Quella che sta circolando, dunque, è una fake news. Per rendere ancora più credibile questo aggiornamento, sulla pagina inerente le anticipazioni di Uomini e Donne sono stati forniti dei dettagli piuttosto interessanti. Federico non ha affatto scelto Alice, anzi, ieri pomeriggio il ragazzo pare sia stato impegnato con un’esterna fatta con Carola. Stando a quanto trapelato, inoltre, sembrerebbe anche che i due siano stati molto vicini.

A che punto sta con Alice e Carola e spoiler prossima registrazione di Uomini e Donne

I fan del programma, dunque, possono stare tranquilli poiché il percorso di Federico a Uomini e Donne non si è ancora concluso. Il ragazzo sta continuando a conoscere sia Alice, sia Carola e con entrambe si sta trovando piuttosto bene. In molti, però, sono convinti che il giovane, alla fine, opterà per la seconda, con la quale sembra essersi instaurato un rapporto molto più concreto.

Ad ogni modo, al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti a riguardo. Per questa settimana, infatti, non ci saranno nuove registrazioni di Uomini e Donne. Maria De Filippi e il suo staff torneranno negli studi Elios di Cinecittà per registrare una nuova puntata del dating show di Canale 5 la prossima settimana.

In particolar modo, la prossima registrazione è fissata per il giorno martedì 29 novembre. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.