Antonino senza freni su Oriana, l’affondo è epico: il web però non perdona

Stanno facendo molto discutere le parole dette ieri sera di Antonino ad Oriana. La coppia che sembrava quasi innamorata si è praticamente ignorata dopo le pesanti affermazioni delle dal coiffeur Spinalbese.

Infatti, le sue dichiarazioni non sono piaciute affatto al popolo web che si è scagliato contro il concorrente, chiedendo seri provvedimenti nei suoi riguardi alla produzione.

Antonino ed Oriana ai ferri corti

Sembrava fosse amore… e invece Antonino ha già liquidato Oriana. Tutto è partito da alcune affermazioni fatte dalla venezuelana sulla figlia di Spinalbese. Nel dettaglio la modella ha paragonato la mancanza che sente Spinalbese verso Luna Maria come la sua verso il proprio cane

Un paragone che non è piaciuto affatto all’ex di Belen che più volte le ha sottolineato il fatto di essere poco sensibile e soprattutto ridicola. Ad Antonino non sono proprio andate giù queste parole tanto che si è poi sfogato con gli altri concorrenti in Casa. Il ragazzo è apparso basito, affermando che dopo questo episodio è meglio se prende le distanza da lei. Ma non è tutto.

Le parole di Spinalbese fanno infuriare il web

Oriana riflettendo su ciò che ha detto ha chiesto scusa più volta a Spinalbese fino ad inginocchiarsi. Antonino però è rimasto sulle sue, non solo non perdonandola ma dicendole parole che hanno fatto arrabbiare il popolo web, e anche i telespettatori a casa.

Quel paragone non doveva assolutamente farlo, anche perchè così ha mostrato chi è realmente. Prima lui si è sfogato con Luca affermando che Oriana non è affatto la donna giusta per lui. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori”, ha chiosato. Un paragone ‘materialista’ con riferimento a una donna, non proprio una sciccheria.

Il peggio, però, è arrivato poco dopo quando lui l’ha paragonata ad una macchina: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante”. Insomma, dopo questo il web si è proprio scatenato ritenendolo uno sbruffone.