Uomini e Donne spoiler 28 novembre: Maria fa un discorso a Riccardo, che crolla

Lunedì 28 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo della puntata che si è interrotta venerdì scorso. Per tale ragione, si parlerà ancora degli esponenti del trono classico, ma non solo.

Ad un certo punto della messa in onda, infatti, Maria De Filippi farà un discorso a Riccardo che lo metterà spalle al muro. Lavinia, invece, uscirà con Alessio Campoli e questo genererà molto sgomento tra gli altri corteggiatori.

il discorso di Maria De Filippi a Riccardo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 28 novembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi farà un discorso molto importante a Riccardo. La conduttrice dirà di notare un certo astio da parte del cavaliere e risentimento nell’affrontare le dinamiche che lo riguardano. Secondo il punto di vista della padrona di casa, Guarnieri continua ad avere il rimpianto di aver lasciato che Ida andasse via con Alessandro.

Riccardo sarà molto toccato dalle parole della presentatrice, ma alla fine ammetterà che la Platano rappresenta un capitolo del tutto archiviato. Il cavaliere, poi, coglierà la palla al balzo per tessere nuovamente le lodi di Roberta. Quest’ultima è stata in grado di comprenderlo e quando i due stanno insieme si divertono molto. Questo è il motivo per il quale ha deciso di tornare a frequentarla.

Spoiler 28 novembre: nuovi scontri al trono classico

Per quanto riguarda gli esponenti del trono classico, invece, dopo il “drama” inerente Federico, Alice e Carola, si passerà a Lavinia Mauro. Nella messa in onda del 28 novembre di Uomini e Donne vedremo che la donna è uscita con Alessio Campoli. I due sono stati piuttosto bene e stanno cominciando a conoscersi. Una volta tornata la linea allo studio, poi, l’altro Alessio non riuscirà a trattenersi e sbotterò contro la giovane.

A tal riguardo dirà che, secondo il suo punto di vista, il suo rivale non tiene minimamente a lei, ma la sta solo prendendo in giro. In merito all’altro Federico, invece, il tronista si è ritrovato senza corteggiatrici dopo che è andata via anche Noemi. Per tale ragione, la produzione gli manderà nuove ragazze. Il giovane, allora, deciderà di uscire con una corteggiatrice di nome Elena. I due si troveranno bene, ma è troppo presto per capire se sia scattata la scintilla oppure no.