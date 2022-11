Uomini e Donne spoiler 29 novembre: Riccardo e Gloria di nuovo protagonisti

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 29 novembre, dovremo assistere alla prima parte di una nuova registrazione. A dare maggiori soddisfazioni ai telespettatori in questo periodo sono soprattutto le dinamiche del trono over.

Proprio per tale ragione, anche quest’oggi si partirà dai più adulti. In particolar modo saranno chiamati nuovamente al centro dello studio e Riccardo Guarnieri e Gloria. I due sono tornati a sentirsi, tuttavia, sembreranno viaggiare su due lunghezze d’onda differenti.

Riccardo e Gloria di nuovo a centro studio a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 29 novembre 2022 rivelano che Riccardo Guarnieri tornerà ad essere protagonista. Il cavaliere si è avvicinato nuovamente a Gloria, dama che corteggiava anche un po’ di tempo fa. Ad ogni modo, i due racconteranno gli sviluppi della loro frequentazione. Dalle versioni dei fatti che entrambi utilizzeranno sarà evidente a tutti che Gloria sia molto più presa del cavaliere.

Lo stesso Riccardo ammetterà di aver messo in guardia la dama dicendole di volerci andare in maniera piuttosto cauta. Questo perché evidentemente lui non nutre un sentimento abbastanza forte è stabile da compiere dei passi importanti. I presenti in studio, chiaramente, non potranno fare a meno di attaccare il protagonista accusandolo di essere ancora innamorato della sua ex Ida Platano.

Spoiler 29 novembre: Gemma sempre più in disparte

Riccardo Guarnieri, dunque, si troverà a dover affrontare nuovamente una specie di gogna pubblica. Nel corso della puntata del 29 novembre di Uomini e Donne vedremo che sarà tirato in ballo anche Biagio Di Maro. Il cavaliere è tornato nel parterre del talk show pomeridiano di Maria De Filippi da qualche puntata e sta già generando molto sgomento. In particolar modo, il protagonista sta approfondendo la conoscenza di Silvia.

Anche nella messa in onda odierna i due diranno di essere usciti insieme e di essersi trovati piuttosto bene. In merito a Gemma Galgani, invece, la dama pare verrà messa sempre più in disparte. Per lei non giungerà alcun nuovo cavaliere, pertanto, non sarà oggetto di discussione nel corso della messa in onda odierna del programma pomeridiano incentrato sull’amore. Verso la parte conclusiva della puntata, poi, è probabile che la conduttrice chiede ai tronisti di scendere in studio. Di loro, però, è molto probabile che si parlerà nel corso delle prossime puntate.