Can Yaman svela il motivo della scomparsa dai social, spuntano bugie: momento difficile per lui

In questo periodo si è molto parlato di Can Yaman e del fatto che fosse letteralmente sparito dai social. L’attore turco è spesso al centro dei gossip italiani soprattutto per la sua sfera professionale.

Diversi siti di gossip avevano ipotizzato che l’attore fosse sparito dalla circolazione a causa di un infortunio. Altri hanno parlato di un possibile litigio con Francesca Chillemi e altri ancora di un possibile riavvicinamento Demet Ozdemir. Ad ogni modo, a chiarire una volta per tute la situazione è stato direttamente l’attore. Vediamo cosa ha detto.

Ecco perché Can Yaman era sparito: tutte le bugie emerse

Can Yaman ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui ha chiarito i motivi per i quali ha deciso di sparire un po’ dai social. L’attore ci ha tenuto a precisare che tutti i gossip che sono trapelati di recente sul suo conto sono fasulli. Nello specifico, ha negato di essersi allontanato dal set della serie El Turco a causa di un infortunio, ma non solo. Il protagonista ha smentito anche tutti gli altri gossip che, volente o nolente, lo vedono protagonista, specie per quanto riguarda la vita sentimentale.

Una volta chiarita la situazione, però, Can ha ammesso di trovarsi in un periodo un po’ difficile e particolare. Attualmente è tornato a fare quello che ama di più, ovvero, recitare. Tuttavia, proprio il suo lavoro lo ha messo particolarmente sotto pressione nell’ultimo periodo. Questo, dunque, è l’unico motivo per il quale ha deciso di allontanarsi un po’ dal mondo dei riflettori.

Cosa sta succedendo a Can? La verità

Nel corso dello sfogo/chiarimento sui social, Can Yaman ha anche precisato di non essere affatto triste, come trapelato nei giorni scorsi. Lui sta benissimo e, anzi, è estremamente fiero dei progetti professionali che sta portando avanti. Ad ogni modo, il lavoro gli sta portando via molto tempo, tante energie e lo sta spingendo ad essere un po’ più preciso e meticoloso.

Proprio in virtù di questo, Can ha deciso di abbandonare tutte quelle distrazioni che potrebbero rappresentare un problema per la sua carriera. In merito alla sfera sentimentale, invece, come al solito Yaman non si è sbilanciato. Dalle sue parole, però, si è evinto che, almeno in questo periodo, si sta soffermando solamente sul suo lavoro e sulla sua carriera professionale.