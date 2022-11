Micol Incorvaia fa una terribile gaffe su Belen Rodriguez al GF Vip: la reazione di Antonino (VIDEO)

Micol Incorvaia e Antonino Spinalbese si sono lasciati andare ad una chiacchierata piuttosto goliardica nella casa del GF Vip. I due stavano parlando dei segni zodiacali quando, improvvisamente, la ragazza si è improvvisata astrologa commettendo una gaffe su Belen Rodriguez.

Nello specifico, la giovane ha chiesto al suo interlocutore di che segno fosse la sua ex fidanzata. Lui ha dato una risposta, ma Micol non ha compreso che l’ex di cui stesse parlando Antonino fosse proprio Belen, così ha commesso uno scivolone. Vediamo di cosa si tratta.

La gaffe di Micol su Belen Rodriguez

Nel corso di una chiacchierata leggera con Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia ha commesso una gaffe su Belen Rodriguez. Tutto è cominciato nel momento in cui la ragazza ha chiesto al suo interlocutore il segno zodiacale e l’ascendete dell’ultima sua ex. Antonino ha risposto: “Vergine ascendente Scorpione”. Dinanzi queste parole, Micol ha risposto in maniera categorica che si trattasse di una combo orribile. A tal riguardo, poi, ha definito le persone che sono dominate da questi segni come l’incarnazione del demonio.

Antonino e scoppiato in una fragorosa risata, ma non è finita qui. Micol ha proseguito dicendo che anche la sua combinazione fosse alquanto disastrosa, ovvero, quella formata da Vergine ascendente Vergine. I due sono scoppiati a ridere ma, in seguito, la Incorvaia ha dimostrato di non aver capito che la ex di cui stesse parlando Antonino fosse proprio Belen.

Incorvaia imbarazzatissima: la reazione di Antonino Spinalbese

Micol Incorvaia, infatti, ha chiesto al suo coinquilino di quale segno fosse, invece, Belen Rodriguez, la madre di sua figlia. A quel punto, con fare estremamente divertito, Antonino ha risposto nuovamente: “Vergine ascendente Scorpione”. Dinanzi queste parole, la giovane ha capito di aver commesso una gaffe piuttosto imbarazzante. Per tale motivo si è fortemente imbarazzata ed ha provato a sminuire la cosa dicendo che stesse scherzando.

Antonino, comprendendo perfettamente il suo imbarazzo, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Ad ogni modo, tale episodio ha divertito moltissimo gli utenti del web, che si sono sbizzarriti a condividere il video in questione e a commentare lo scivolone della Incorvaia. In merito a Belen, la donna non ha replicato e, quasi certamente, non lo farà dato che sta adoperando un profilo davvero basso in merito alla partecipazione del suo ex al GF Vip.