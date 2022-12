Oroscopo 7 dicembre 2022: Leone battaglieri, Acquario verso una scelta

Le previsioni dell’oroscopo del 7 dicembre vedono i Vergine un po’ confusi. Gli Scorpione, invece, devono lasciarsi andare un po’ di più in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ ancorati al passato. Questo potrebbe rendervi particolarmente vulnerabili. Cercate di guardare oltre e di non soffermarvi più alle apparenze. Per quanto riguarda l’amore, siate meno rigidi.

Toro. La giornata potrebbe cominciare con qualche intoppo. Verso il pomeriggio, però, La luna tornerà ad allinearsi in maniera positiva, pertanto, potrete tirare un sospiro di sollievo. Sul lavoro siate concentrati.

Gemelli. Forse sentite la mancanza di una persona cara. Se così fosse, non esitate a confessare tutto. In amore ci sono delle situazioni da affrontare. Non potete rimandare sempre, ora è tempo di prendere il toro per le corna.

Cancro. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. L’Oroscopo del 7 dicembre favorisce coloro i quali hanno intenzione di cimentarsi in nuove iniziative. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di fare promesse, che poi manterrete.

Leone. Siete sul piede di guerra, guai a chi oserà contraddirvi in questo momento. Siete molto determinati, talvolta anche troppo. Ricordate che solo gli stolti non cambiano mai idea, quindi, siate un po’ più flessibili.

Vergine. Siete un po’ confusi e agitati. In amore potrebbe nascere qualche disguido a causa della divergenza di opinioni. Dal punto di vista professionale ci vuole un po’ di coraggio in più per riuscire ad emergere.

Previsioni 7 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono sorprese e novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Impegnatevi un po’ di più allo scopo di salvaguardare certi rapporti. In amore è tempo di essere risoluti e di non avere più il piede in due scarpe.

Scorpione. L’oroscopo del 7 dicembre vi invita a lasciarvi andare un po’ di più in amore. Spesso vi trincerate dietro dei muri di protezione solo per paura che gli altri scoprano come siete fatti davvero. Con chi merita, però, potete abbassare le difese.

Sagittario. L’amore è un po’ ballerino in questo periodo. Siete un po’ distratti, anche dal punto di vista sociale. Il lavoro vi sta assorbendo completamente, quindi, potreste trovarvi a compiere delle scelte errate.

Capricorno. Non trascurate le persone a cui tenete di più. L’indifferenza può portare dei rapporti a raffreddarsi, fino a gelarsi. Cercate di essere più presenti. Sul lavoro, invece, siete completamente assorbiti da tanti impegni.

Acquario. I nati sotto questo segno sono vicini a prendere una decisione importante e a fare una scelta. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere cauti. Dal punto di vista sentimentale è importante essere decisi.

Pesci. Le previsioni vi invitano ad essere meno severi con voi stessi. In amore è tempo di prendere delle decisioni e di non pensare troppo alle conseguenze. Ricordate che, se una cosa viene dalla pancia, allora è giusto seguirla.