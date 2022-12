Uomini e Donne spoiler 7 dicembre 2022: Ida e Alessandro tornano, malore in studio

Oggi, mercoledì 7 dicembre sarà l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Il programma andrà in pausa per due giorni a causa del ponte dell’8 dicembre. La trasmissione tornerà regolarmente in onda da lunedì 12 dicembre.

Ad ogni modo, nella messa in onda odierna vedremo che ci sarà un grande colpo di scena. Ida e Alessandro torneranno in studio per raccontare come stiamo procedendo le cose tra loro da quando sono usciti dallo studio. La situazione, però, prenderà una piega inattesa.

Il ritorno di Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 7 dicembre di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno nuovamente Ida e Alessandro. I due hanno lasciato lo studio da poco e già torneranno per spiegare a che punto sia la loro relazione. Ebbene, i due diranno di trovarsi molto bene e di vivere serenamente il loro amore lontano dalle telecamere. Alla conversazione prenderà parte anche Riccardo, il quale non potrà fare a meno di intervenire.

Il cavaliere ammetterà di essere alquanto in imbarazzo e provato per la presenza della sua ex in studio. Ida, allora, prenderà la parola per fare una confessione. La dama metterà che, dopo la scelta, Guarnieri le ha scritto. Alessandro ha interpretato questo messaggio come una provocazione. In studio, infatti, i due saranno molto sereni e tranquilli. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi li inviterà anche a ballare insieme.

Spoiler 7 dicembre: malore in studio

Durante il ballo Riccardo Guarnieri scoppierà in lacrime e uscirà dallo studio. Successivamente, poi, sarà la volta di Gemma Galgani. Nella puntata del 7 dicembre di Uomini e Donne vedremo che la dama conoscerà un nuovo cavaliere. In studio, però, nascerà una discussione piuttosto accesa a causa di alcuni messaggi. La polemica coinvolgerà anche i presenti in studio, tra cui gli opinionisti.

Per rendere ancora più movimentata la puntata, poi, vedremo che Pinuccia avrà una sorta di malore. Durante uno scontro con Tina Cipollari, infatti, la donna si sdraierà sul pavimento quasi come se fosse svenuta. Inutile dire che questo comportamento da parte della dama genererà un grande caos in studio. Tina Cipollari, infatti, non potrà fare a meno di continuare ad attaccarla e a fomentare ancora di più il suo malessere. Del trono classico, invece, si parlerà nella prossima settimana.