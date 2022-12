Sabrina Salerno da urlo, la maglietta trasparente è un inno di “gioia”. “I fan: “su OnlyFans faresti i milioni”

Colpisce ancora Sabrina Salerno che passati i 50 anni sa sempre come lasciare a bocca aperta tutti. Nei suoi scatti e nei suoi video, postati sul proprio acconunt è davvero un inno alla vita e anche alla censura, come qualcuno le ha scritto.

Dopo le varie clip dove si lascia andare ad allenamenti bollenti ecco che ha sorpreso tutti con un book fotografico da urlo.

Sabrina Salerno colpisce ancora

Negli scatti in questione di vede Sabrina in tutto il suo splendore. Possiamo dire che le basta davvero poco per far perdere la testa a chiunque. La Salerno ha fatto il pieno anche questa volta mettendo in mostra ciò che madre natura le ha donato. Oltre ad essere bellissima, e ad avere un fisico perfetto, la show girl si distingue per il suo decolletè.

Qui la vediamo con addosso una maglietta color verde. Nulla di strano se non fosse che sotto la t-shirt non avesse nulla. Infatti, il seno è tutto ben in vista. Qualcuno leggendo i commenti ha scritto ridendo è impossibile non zoomare, mentre qualcun altro ha precisato che è quasi ora di aprire un account su OnlyFans. “Sulla piattaforma per adulti, Sabrina faresti i milioni…”

Il segreto della sua bellezza

C’ è poco da dire e tanto da ammirare… Sabrina Salerno è davvero bellissima. Il segreto della sua perfetta forma fisica sta solo nei suoi sacrifici che fa ogni giorno andando in palestra e seguendo una corretta alimentazioni.

Fa sport tutti i giorni e quando può si concede anche una corsetta. Chi l’ha seguita lo scorso anno a Ballando sa quanto ci tiene al suo fisico. La cantante non teme l’età che avanza e possiamo dire può fare invidia anche ad una ragazzina. Voi non trovate?