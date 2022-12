Mara Venier, ore di ansia per il marito colpito da Covid: “Forza amore mio”

Ore di ansia e di apprensione per Mara Venier che si è ritrovata da sola in Italia con il marito positivo al Covid a Santo Domingo.

Proprio a pochi minuti dalla diretta di Domenica In la presentatrice ha scoperto che il marito Nicola Carraro ha contratto il temuto virus. Ad aumentare la preoccupazione della vippona è il fatto che i due sono lontani in questo momento.

Nicola Carraro positivo al Covid- 19

Durante il pieno della pandemia Mara ha avuto molta paura per suo marito che contrasse il Covid. Infatti, questa era la sua più grande ansia, dato che Nicola ha già dei problemi di salute e il Covid potrebbero abbassare le difese.

La Venier anche in questo momento è molto preoccupata soprattutto perchè non sono vicini. Carraro è affascinato e innamorato di Santo Domingo e trascorre più tempo sull’isola che a Torino accanto alla moglie.

Il produttore cinematografico con cui è sposata dal 2006, si trova infatti da solo a dover affrontare la positività al Coronavirus da poco scoperta. I due sono molto legati e condividono tantissime passioni.

Mara Venier in ansia per il marito lontano positivo

In queste ore, Maria Venier ha postato uno scatto di suo marito. La conduttrice come detto in precedenza ha spiegato di essere molto preoccupata per il compagno. Non solo perchè è positivo ma anche perchè sono lontani e in questo istante non può prendersi cura di lui. Infatti la conduttrice ha voluto pubblicato una foto proprio di Nicola che le ha mandato un suo selfie per rassicurarla sulle sue condizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Nell’immagine si vede Carraro felice e sorridente come noi mai. Un segno evidente che sta bene e che presto tutto si risolverà. Queste le sue parole: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo – si legge nel post – Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”.