Vi ricordate di Barbara De Santi di Uomini e donne? Eccola oggi

Chi ha seguito Uomini e donne negli anni passati sicuramente si ricorderà di Barbara De Santi. L’insegnante di musica all’interno del programma è sempre stata molto corteggiata da parte dei cavalieri ma nonostante questo all’improvviso ha deciso di abbandonare il parterre e dedicarsi solo ai suoi bambini. Ma cosa fa oggi?

Barbara De Santi e il suo percorso a Uomini e donne

Recentemente, è tornata per qualche puntata. I fan del programma sono rimasti sbigottiti dal grande rientro, motivo per cui la sua presenza non è passata inosservata. Hanno fatto storia le sue litigate soprattutto con la dama Gemma Galgani e le discussioni con gli opinionisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 (@barbaradesanti24)

Infatti, l’ultima con Gianni Sperti è stata clamorosa. Il braccio destro di Tina l’ha accusata di frequentare un uomo solo perchè benestante. Ovviamente la risposta di Barbara non è tardata ad arrivare affermando che oltre ad un lavoro nella vita non si è mai fatta mantenere da nessuno, a differenza di qualcuno.

Quel qualcuno era riferito proprio a Gianni e alle dichiarazioni di Paola Barale sul suo conto. A quel punto Sperti non ci ha visto più e tra loro due è nata una lite epica. Alla fine la De Santi si è scusata…

Ecco oggi, look rinnovato e stupenda più che mai

L’ex dama di Uomini e donne dopo questo spiacevole episodio con Gianni e i continua attacchi ha deciso alla fine di lasciare il parterre di rinunciare a trovare la sua anima gemella, almeno nel programma della De Filippi. Attualmente, almeno da quanto traspare sul suo account Instagram pare sia ancora single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢 (@barbaradesanti24)

L’unica cosa che è cambiata è il suo look, più giovanile e sbarazzino. Ovviamente però è sempre bella ed elegante. Inoltre, grazie alla grande popolarità acquisita a Canale 5, come tante sue colleghe anche lei sponsorizza prodotti di bellezza, sia dimagranti che per la cura del corpo. La rivedremo nel parterre femminile? Chissà se un giorno ritornerà tra le dame.