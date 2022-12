GFVip, è bufera su Signorini: Non si doveva permettere, fan delusi: “Mandatelo a casa”

Ieri sera è andata in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini è stato anche ieri sera un grande successo ma ovviamente non sono mancate le polemiche. Antonino ha rivisto le sue due sorelle, e quel momento è stato molto emozionante.

Nello stesso tempo si è parlato anche della sua “relazione” con Oriana e anche di quello che è accaduto dopo. Eliminato della serata Luciano Punzo e per chi non va visto è rientrata Ginevra Lamborghini, che ricordiamo fu espulsa pr una frase contro Bellavia. Ma allora perchè è rientrata?

Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GFVip

Fino ad oggi non era mai successo che un concorrente squalificato dal reality potesse entrare in studio e tanto meno nella Casa del Grande fratello. Eppure quest’anno stanno accadendo cose davvero assurde, come hanno detto in molti e non capiscono il motivo.

Già la scorsa settimana Ginevra era entrata in Casa per avere un confronto con Antonino, da ieri è di nuovo in gioco (ma non come concorrente) per accendere di nuovo questo triangolo amoroso.

La sorella della più nota Elettra ha ufficialmente chiesto di “fare un periodo di vacanza” nella Casa, una proposta che è stata accolta dalla produzione. In realtà, tutti i protagonisti di questa storia sono perfettamente consapevoli che la figura di Ginevra è funzionale.

Fan in rivolta contro Signorini dopo il rientro di Ginevra Lamborghini

Dopo che Antonino ha ammesso di avere un interesse nei confronti di Ginevra il GFVip non ci ha pensato due volte nel far rientrare la sorella di Elettra ed accendere questo triangolo. Sono in molti da casa a sperare che Spinalbese possa recuperare il suo rapporto con la ragazza e far si che tra loro due nasca qualcosa.

Dall’altro lato, invece, sono tantissimi gli spettatori del programma che non capiscono tale decisione. Non è mai successo che un concorrente squalificato entrasse di nuovo in casa e questa cosa è davvero ridicola. Basta pensare a come sono stati trattati Bettarini e Salvatore alcuni anni fa. Perchè ora è tutto diverso? Alcuni utenti hanno urlato addirittura di di mandare Signorini a casa.