Sanremo 2023: c’è già il nome del vincitore: come è possibile?

Ormai la macchina di Sanremo 2023 si è messa in moto e sono tante le novità che ci saranno quest’anno. Amadeus ha già annunciato chi sono i 22 Big in gara, e i nomi hanno messo d’accordo tutti. Sui social network i complimenti e gli elogi per il presentatore, sul palco dell’Ariston per la quarta volta consecutiva, si sono decisamente sprecati.

Ma il vero colpo di scena che ha scatenato i fan, è il presunto nome del vincitore di questa edizione, che ancora deve iniziare. Infatti, i bookmaker dopo aver conosciuto i nomi dei cantanti si sono scatenati. E secondo gli analisti di Goldbet, a trionfare sarà proprio lui.

La classifica secondo i bookmakers

I bookmaker non sembrano avere dubbi. Secondo Goldbat a vincere Sanremo 2023 sarà Ultimo. La vittoria di Niccolò Moriconi – sfiorata nel 2019, quando si classificò tra le polemiche alle spalle di Mahmood, vale 3 volte la scommessa, quota che scende a 2,50 per Snai. Vicino, tra 3,50 e 4, il bis di Marco Mengoni, che ha trionfato nel 2013 con L’essenziale.

Al terzo posto invece troviamo Giorgia. Per gli scommettitori sembra difficile il percorso di Paola e Chiara, tra 26 e 33, così come quello di Gianluca Grignani, che oscilla tra 31 e 33 volte la posta. Poche chance anche per gli Articolo 31, tra quota 31 e 50. Infondo, troviamo Anna Oxa.

Sanremo 2023: co-conduttrici

E mentre gli appassionati di Sanremo si stanno già sbizzarrendo su chi vincerà questa prossima edizione del karmesse, tante sono le novità anche per quanto riguarda gli ospiti. Amadeus ha scelto come co-conduttrice per la prima e la quarta puntata Chiara Ferragni. La sua presenza sta facendo molto discutere per via del cachet, che pare superi i 100 mila euro.

Confermata per la prima puntata anche la giornalista Francesca Fagnani. Ora bisognerà vedere chi saranno le altre donne che prenderanno parte a questo meraviglioso Festival che come sempre si preannuncia scoppiettante.