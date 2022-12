Vi ricordate di Enzo Capo di Uomini e donne? Eccolo oggi tra lusso e sfarzi

Chi ha seguito negli anni passati Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Enzo Capo. Il cavaliere ha avuto una storia con Pamela Barretta finta poi nel peggiore dei modi.

I due si sono frequentati sia dentro che fuori lo studio ma purtroppo alcune dinamiche hanno fatti si che la loro storia finisse. Ma cosa fa oggi? E’ sposato?

La nuova vita dell’ex cavaliere di Uomini e donne

Enzo Capo oggi possiamo dire è felicemente sposato con una bellissima donna di nome Lucrezia. L’ex cavaliere è di origini napoletane ma vive all’estero. Attivo sui social con un account Instagram seguito da oltre 130 mila follower Enzo Capo continua a fare l’imprenditore.

Sulla sua bacheca spiccano le foto del loro matrimonio ma anche dei continui momenti che si regalo. Una vita di lusso la loro, tra alberghi viaggi e auto non proprio alla portata di tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Capo (@enzocapoluxury)

Chi è e cosa fa oggi Enzo Capo

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha in primis conseguito una laurea in Giurisprudenza, e questo gli ha permesso di lavorare per molti anni in qualità di avvocato. Dopo Uomini e Donne, ha deciso di cambiare professione e di dare una svolta significativa alla sua vita. Oggi è un ricco imprenditore. Ha infatti aperto un’attività che si occupa di affittare appartamenti di lusso tra l’Italia e l’Ungheria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @mrs.lucrezia_capo

Una svolta lavorativa che gli ha cambiato anche la vita sentimentale. Infatti, archiviata la storia con Pamela, proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Lucrezia Massimo.

I due lo scorso anno si sono sposati e da allora mai più separati. Lei lo aveva infatti contattato per chiedergli informazioni su alcuni appartamenti e da quel momento è stato un vero e proprio colpo di fulmine.