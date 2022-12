Oroscopo 8 dicembre 2022: Vergine e Pesci in sintonia

Secondo l’oroscopo dell’8 dicembre, i nati sotto il segno del Sagittario devono staccare un po’ la spina sul lavoro. Per gli Ariete, invece, sta per cominciare un periodo molto proficuo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Per voi sta per iniziare un periodo decisamente proficuo. Siete molto determinati e pronti a mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro avrete successo. Approfittate di questo momento di ottimismo.

Toro. L’Oroscopo dell’8 dicembre vi invita ad essere un po’ meno temerari, soprattutto se non sapete le cose a cui andate in contro. In amore, invece, un pizzico di follia non guasta mai. Buon momento per i nuovi amori.

Gemelli. Siete molto determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In merito alla sfera sentimentale, invece, è meglio se puntate di più sulle nuove conoscenze.

Cancro. Giornata molto interessante dal punto di vista professionale. Ci sono delle belle novità anche per quanto riguarda l’amore. I single possono allargare i propri orizzonti e cimentarsi in nuove avventure.

Leone. Nel lavoro è importante avere gli occhi ben aperti. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera limpida nei vostri confronti. L’umore è alquanto alto in questo periodo.

Vergine. I nati sotto questo segno hanno una certa intesa con i nati sotto il segno dei Pesci e dell’Acquario. Cercate di approfittare di questa congiuntura astrale se siete alla ricerca dell’amore. Buon momento per consolidare dei rapporti, di qualunque natura.

Previsioni 8 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo severi con voi stessi. Se avete commesso degli errori, forse è il caso di fermarsi a riflettere. Non tutti ce l’hanno con voi o hanno un motivo per farvi la guerra. Cercate di essere più pazienti.

Scorpione. Non siete certamente persone dotate di tanta pazienza, in certi casi, però, è necessario fare uno sforzo. Cercate di essere determinati in quello che fate e non permettete agli altri di ostacolare i vostri piani.

Sagittario. L’oroscopo dell’8 dicembre vi invita a trascorrere questa giornata di festa in compagnia delle persone che avete più a cuore. Dal punto di vista professionale è importante fare una piccola pausa.

Capricorno. Ci sono giornate che cominciano con il piede sbagliato e altre dove, invece, vi sentite carichi e pieni di energia. Oggi sarà una di queste ultime giornate, quindi, approfittatene per darvi da fare e per chiarire eventuali questioni in sospeso.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più riconoscenti. Non tutti i mali vengono per nuocere, quindi, cercate di cogliere il lato positivo anche dai piccoli problemi. Interessanti novità in amore.

Pesci. L’amore procede piuttosto bene, specie se siete legati ad una persona del segno della Vergine. Un po’ ostili, invece, risulteranno per voi i segni di fuoco. Se siete indecisi su una decisione, seguite il vostro cuore.