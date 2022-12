Trading System: cos’è e come funziona

Cos’è e come funziona un Trading System?

Il trading system è una specifica forma di trading che permette di agire grazie alla guida di un software. Il trading automatico agisce in maniera autonoma, rispetta le istruzioni date e prevede un’interazione davvero minima da parte di un trader.

Questa modalità innovativa di trading permette di muoversi agevolmente su diversi mercati grazie all’aiuto e alla guida degli algoritmi che impostano strategie da applicare nelle diverse situazioni di mercato.

Cos’è un trading system

Un trading system è un vero e proprio sistema di trading automatizzato che si basa su:

Parametri specifici;

Algoritmi di predizione e analisi;

Strategie di investimento automatizzate.

I trading system forniscono un metodo unico di investimento e la possibilità di migliorare l’operatività e le performance. Possiamo identificare due macrosettori di trading system:

Trading completamente automatico : basa la sua operatività esclusivamente sugli algoritmi;

: basa la sua operatività esclusivamente sugli algoritmi; Trading system manuali: analizzano il mercato e forniscono strategie e consigli che vengono messi in pratica tramite l’utilizzo di segnali manuali da parte dell’investitore.

Perché inserire un trading system nelle proprie strategie

Il trading system permette di inserire dei sistemi automatici capaci di essere flessibili ed efficienti allo stesso tempo, permettono di mettere ordine nel caos dei mercati finanziari e forniscono una gestione semplificata delle varie opzioni di investimento.

Grazie a un sistema automatico è così possibile adattarsi alle fluttuazioni dei mercati finanziari generando profitto anche in caso di volatilità o scarsa liquidità. Un trading system davvero efficace può essere integrato facilmente nella piattaforma di broker utilizzata.

I pro e i contro di un trading system

I principali vantaggi di un trading system efficace possono essere sintetizzati in:

Abbattere i rischi del trading online tradizionale;

Impostare strategie automatiche per massimizzare gli investimenti fatti;

Anticipare i movimenti di mercato.

Infine, permette di eliminare le ore di studio da dedicare ai mercati finanziari e ai grafici di andamento e così di risparmiare tempo e di gestire un maggior numero di operazioni in modo più efficace.

I sistemi di questo tipo presentano anche alcuni svantaggi, permettono per esempio di operare anche in condizioni di liquidità scarsa. Gli algoritmi, infatti, se non gestiti correttamente non hanno la capacità del trader di interrompere le operazioni per risparmiare il capitale a disposizione in caso di elevata volatilità del mercato.

Per questo è importante capire come utilizzarli correttamente senza farsi distrarre dal loro facile utilizzo e dalla possibilità di automatizzare tutte le operazioni di investimento.

Come funziona un trading automatico

Dopo aver visto le principali caratteristiche di un trading system cerchiamo di fare luce su alcune delle sue funzionalità principali, solo in questo modo sarà possibile investire senza rischi e senza troppi sforzi.

In linea generale questi sistemi di trading hanno funzioni specifiche pensate per proteggere chi investe da fluttuazioni estreme e così ridurre i rischi connessi al trading.

Quali sono i principali elementi e funzioni sui quali si basa un sistema di trading online? Vediamole insieme:

Stop loss : questa funzione è un ordine che permette di limitare le perdite in caso di fluttuazioni non previste e in caso di movimenti del mercato non previsti avversi all’investimento;

: questa funzione è un ordine che permette di limitare le perdite in caso di fluttuazioni non previste e in caso di movimenti del mercato non previsti avversi all’investimento; Take profit : questo elemento permette di chiudere un investimento nel caso in cui i profitti raggiungano un livello prefissato;

: questo elemento permette di chiudere un investimento nel caso in cui i profitti raggiungano un livello prefissato; Money management: con questa funzione è possibile gestire gli ordini dati al sistema per impostare le strategie basate sulla volatilità; in questo modo si mira a massimizzare il numero delle operazioni positive riducendo i rischi.

Per chi è adatto un trading system?

Il trading automatico è principalmente scelto dagli utenti che vogliono investire ma non hanno competenze specifiche avanzate per farlo in sicurezza. Grazie alla guida di una diversa serie di algoritmi sarà più facile per chi intende investire online rischiare il proprio capitale senza aver paura di commettere errori di valutazione del mercato o di gestione del proprio budget.

Nonostante siano utilizzati prevalentemente dai principianti, i sistemi di trading più avanzati possono essere settati secondo specifiche personalizzate ed è per questo che si adattano anche ai trader più esperti che non vogliono perdere troppo tempo nel definire investimenti accessori.