Malore per Antonino Spinalbese nella notte: panico e paura nella Casa, centra la sua malattia

C’è stato un grande spavento nella Casa del GFVip questa notte. Protagonista dell’episodio Antonino Spianlbese che purtroppo non si è sentito bene. Il concorrente, noto per la sua love story con la Rodriguez, ha avuto una malore nella Casa più spiata d’Italia.

Il 27enne ha dovuto fare i conti con dei forti crampi addominali, che l’hanno torturato per ore. A soccorrerlo Oriana Marzoli, Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi.

L’ex di Belen ha accusato un malore in casa

Antonino Spinalbese h a dovuto fare i conti con dei forti dolori addominali questa notte, che l’hanno costretto a prendere dei medicinali. Un grande spavento anche da parte dei suoi coinquilini che non riuscivano a calmarlo.

Qualche ora dopo Antonino si è ripreso ma non è escluso che questo malessere sia legato alla sua malattia. A soccorrerlo come già detto in precedenza Oriana, Patrizia e Wilma. Tale imprevisto, come in molti hanno pensato, sarà stato dovuto sicuramente al problema al pancreas di cui soffre. Fortunatamente adesso sta bene.

La malattia al pancreas di Antonino Spinalbese

A confessare di avere già problemi legati all’addome è stato proprio lo stesso Antonino alcuni mesi fa. Prima di entrare al Gf Vip il giovane ha confessato di avere una malattia autoimmune:

“Ho un problema al pancreas. Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni, è scaturita da dentro di me. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato gli alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”