Nuovo scontro al GFVip, fan stanchi della “presa in giro” invocano alla squalifica: cosa è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 prosegue la faida tra Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. La prima, infatti, non perdona le altre due di aver sparlato alle sue spalle, definendola limitata mentalmente, e addirittura ha chiesto agli autori di squalificarle. Una richiesta che trova appoggio anche da parte dei fan che si sono detti stanchi di vedere queste litigate.

Alcuni concorrenti della casa non sembrano proprio andare d’accordo. E’ il caso di Antonella Micol e Giale. A detta di Antonella, infatti, la Incorvaia e la Donà avrebbero esagerato con alcuni termini nei suoi riguardi e lo avrebbero fatto anche a microfoni spenti.

Antonella chiede la squalifica di Micol e Giale

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lunedì scorso, Antonella Fiordelisi ha accusato Micol e Giale di essere due false e invidiose. Come si legge su Novella 2000, la De Donà risposto per le rime, arrabbiata: “Tu parli di noi senza microfono con Edoardo tutte le sere. Punti il dito contro, ma secondo te noi pensiamo sempre a te? Non sentirti sempre la protagonista”.

Antonella ha replicato: “Ma come fa a sopportarti tuo marito? Ci credo che avete un amore libero, va pure con altre da quanto sei pesante”.

Ma la situazione pare sia degenerata poco fa, quando l’influencer salernitana ha chiesto agli autori di squalificare le due colleghe. Perchè? Sembra che Giaele e Micol ne dicano di tutti i colori alle sue spalle, usando anche termini molto offensivi.

Anche il popolo della rete si unisce alla Fiordelisi

Al momento non si sa cosa abbiano dette le due ragazze sul conto della fidanzata di Edoardo ma quel che è certo è che tra le tre non corre buon sangue. Chissà se nella prossima puntata Alfonso le metterà una di fronte a l’altra in modo da confrontarsi e dirsi direttamente cosa pensano. Intanto, anche da casa i fan che stanno assistendo a questi scontri si sono detti letteralmente stanchi chiedendo anche loro alla produzione di intervenire