Guai in vista per un gieffino: la moglie vuole la separazione!

Non sembrano che si siano buone notizie per Attilio Romita. Il gieffino dopo aver preso il Covid ed essere rientrato in Casa, si è lasciato andare ad alcune affermazioni che hanno fatto storcere il naso alla moglie.

Infatti, proprio ieri, l’ex mezzo busto del tg, ha confessato di avere una certa attrazione per Sarah Altobello e ad essere pronto ad avere un momento di passione con lei. Un comportamento che ha fatto arrabbiare (e giustamente!) Mimma, la sua compagna.

La compagna di Attilio Romita delusa dal compagno

La donna, dopo aver condiviso un primo tweet di fuoco su questa vicinanza tra Attilio Romita e Sarah Altobello, ha continuato a sfogarsi sui social, ricevendo il pieno sostegno di molti telespettatori del Grande Fratello Vip.

Mimma inoltre sembrerebbe addirittura pronta a lasciarlo senza avere nemmeno un confronto pubblico. La compagna di Romita, delusa ed amareggiata per ciò che ha visto e sentito. non ha voglia nemmeno di ascoltarlo. Ecco alcune delle sue frasi che lasciano intendere la fine della storia:

Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia incondizionata!”, ha ribadito. Un follower ha provato a dare la colpa agli autori del Grande Fratello. Infatti, più di uno crede che dietro tutto ci sia lo zampino di Alfonso.

Anche la figlia Alessia su tutte le furie

Intanto, a non essere felice di questo comportamento di Attilio pare non lo sia nemmeno la figlia, Alessia. La ragazza era già contraria alla partecipazione del padre al reality show di Canale 5 e prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia i due hanno smesso di parlarsi

Secondo la giovane il programma di Signorini non era proprio adatto a lui e nonostante l’insistenza non è riuscito a convincerlo del contrario. Cosa succederà adesso? Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti nelle prossime ore