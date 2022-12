Nuovo stop forzato per Uomini e donne: brutte notizie per la De Filippi

Per Maria De Filippi è in arrivo un nuovo stop forzato da parte di Mediaset. La conduttrice televisiva con il suo people show va in onda dal lunedì al venerdì ma questa settimana che vede la festività dell’immacolata andrà in onda ben due giorni in meno. Non solo quindi l’8 ma anche il 9 dicembre.

Nonostante la non messa in onda della trasmissione, una nuova registrazione di UeD sarà effettuata nella giornata di venerdì 9 dicembre. La differenza con le puntate trasmesse e quelle registrate è di una sola. Nell’appuntamento di mercoledì 7 dicembre i telespettatori hanno assistito al confronto tra Gemma e Mario e alla discussione tra Biagio (con intervento di Maria De Filippi) e la dama Silvia.

Non solo Uomini e donne ma anche Amici non va in onda

Purtroppo, Maria si vede sospeso non solo Uomini e donne ma anche Amici. Anche quest’ultimo non andrà in onda per tutti e due i due giorni. Ovviamente, come ben sanno gli appassionati non è la prima volta che la De Filippi si ferma. Giovedì al posto di Ued è andato in onda il film La Magia del Natale per la regia di Don McBrearty. Alle 16:33 circa invece è rimasto il daytime del GF Vip mentre Amici è stato sostituito da un appuntamento più lungo di Un Altro Domani.

Nella giornata di venerdì 9 dicembre, invece, Canale 5 ha deciso di trasmettere al posto dei programmi di Maria De Filippi il film Un Natale da Corgi dalle 14:41. Dalle 16:35 invece va in onda sempre il daytime del GFVip e poi a seguire Un altro domani.

Quando torna Ued?

Uomini e donne dunque si è preso una lunga pausa, ovviamente forzata. Maria De Filippi tornerà con il suo programma direttamente lunedì 12 dicembre. Poi a partire dal 23 invece la conduttrice va in ferie fino al prossimo anno.

Insomma al momento ci restano ancora altre due settimane. Quello di lunedì sarà un grandissimo appuntamento, Ida e Alessandro faranno ritorno nel programma