Ida Platano, la gaffe sui social è clamorosa: Striscia la notizia la prende in giro

Come tanti altri personaggi che hanno preso parte a Uomini e donne anche Ida Platano grazie alla sua popolarità è diventata una nota influencer. Con circa 660 mila seguaci, l’ex dama del parterre sponsorizza abiti e prodotti per la cura della pelle attraverso i social. Ovviamente ad ogni vendita c’è n guadagno.

A quanto pare, proprio durante la vendita di uno di questi prodotti, Ida ha commesso una gaffe clamorosa, finendo subito su Striscia la notizia. Vediamo cosa è successo.

Ida Platano commette una gaffe durante la sponsorizzazione sui social

In una delle sue ultime sponsorizzazioni social, Ida si è resa protagonista di una gaffe che le ha permesso di finire in un servizio trasmesso durante la puntata serale di Striscia la notizia del 7 dicembre 2022. Cosa è accaduto?

“Dovete arrivare ad una spesa minima di 84 euro che si dimezzerà e quindi arriverete a spendere 48 euro”, dichiara Ida nel suo video social he è stato oggetto di derisione da parte del tg satirico trasmesso su Canale 5.“La metà di 84 è 42, non 48”, ha esclamato la voce di Roberto Lipari, conduttore di Striscia nel commentare la gaffe social della dama di Uomini e donne.

Uomini e donne: la Platano replicherà?

Al momento, non sappiamo se Ida replicherà a quanto accaduto ma quel che è certo è che al momento non ha fatto proprio una bellissima figura. Nello stesso tempo, però, c’è da precisare che capita a tutti di sbagliare, quindi non è nemmeno il caso di “massacrarla”.

Ida in questo momento sta vivendo un periodo bellissimo. Oltre al suo lavoro che le porta grandi soddisfazioni, la dama è da poco uscita dal programma di Ued insieme ad Alessandro. I due stanno vivendo la loro storia a pieno e di recente sono stati intervistati anche da Silvia Toffanin, a Verissimo. Ora invece, si attende una loro ospitata a Ued.