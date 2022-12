GF Vip, le donne della casa si coalizzano contro Antonella: la strategia velenosa (VIDEO)

Al GF Vip è tempo di strategie, le donne della casa si sono coalizzate contro Antonella Fiordelisi ed hanno deciso di adoperare dei comportamenti comuni. La napoletana proprio non riesce ad andare d’accordo con le sue coinquilini e in queste ore ha discusso anche co Oriana, con cui sembrava di aver legato parecchio.

Per tale ragione, alcune concorrenti, tra cui Oriana, Giaele e Micol, hanno studiato dei comportamenti comuni da usare in modo da far innervosire ancor di più la Fiordelisi durante le discussioni. Vediamo di cosa si tratta.

La strategia delle donne della casa del GF Vip contro Antonella

Alcune donne della casa del GF Vip si sono coalizzate contro Antonella Fiordelisi. Nella notte appena trascorsa, la giovane ha avuto un diverbio piuttosto acceso anche con Oriana Marzoli, ragazza con cui inizialmente sembrava aver legato parecchio. Purtroppo, la napoletana non riesce a farsi apprezzare dalle altre compagne d’avventura, pertanto, è stata duramente bersagliata da loro.

Come se non bastasse, però, le coinquiline si sono coalizzate in maniera unanime contro di lei in modo da dare luogo ad una strategia. Giaele ha consigliato alle sue compagne d’avventura di non considerare affatto Antonella quando vuole intavolare delle discussioni con loro. Secondo la De Donà, infatti, la strategia migliore sarebbe quella di rispondere alle critiche della giovane con delle parole amorevoli, usate solo per provocazione. (Continua dopo il video)

E proprio quando la loro amicizia sembrava consolidarsi, arriva il duro scontro tra Antonella e Oriana! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/ObFrgnetON — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 8, 2022

Oriana mette in pratica la strategia: la reazione della Fiordelisi

In questo modo, dunque, le donne del GF Vip vogliono fomentare ancora di più il risentimento di Antonella Fiordelisi nei loro confronti. Ebbene, presto detto. Poco dopo, infatti, Antonella non ha perso occasione per criticare alcuni comportamenti di Oriana e quest’ultima ha replicato gridandole: “Amore dolce”. Ebbene, dinanzi tali parole la Fiordelisi è apparsa piuttosto stizzita, anche se ha provato a non darlo molto a vedere.

Intanto, la cosa strana è che in questa strategia si sia aggiunto anche George Ciupilan. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di non provare troppa simpatia nei confronti di Antonella. Proprio per tale motivo, nel momento in cui la ragazza prova a provocarlo, lui reagisce ignorandola completamente. In virtù di questo, il giovane ha dato lo stesso consiglio anche alle sue compagne d’avventura. Dunque, pare sia iniziata una nuova guerra contro un nemico comune, ovvero, Antonella Fiordelisi.