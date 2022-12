Incidente per Oriana Marzoli, costretta a fasciarsi la gamba: arriva il medico

Un nuovo incidente nella Casa del GFVip ha spaventato questa volta Oriana Marzoli. La concorrente del Grande Fratello Vip poco fa è stata costretta addirittura a fasciarsi la gamba dopo essersi scottata.

A correre in suo aiuto subito Nikita che ha cercato di prestarle il primo soccorso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Oriana Marzoli si è bruciata in Casa

Oriana Marzoli si è fatta male. Questa volta la concorrente non si è accorta di cosa c’era sullo sgabello in bagno e si è bruciata. Mentre era intenta al trucco e parrucco nella sala bagno, la giovane ha poggiato la piastra per capelli bollente sula sedia e dimenticandosela si è seduta sopra.

Un dolore allucinante, tanto da chiedere aiuto. A prestarle il primo soccorso Nikita che ha cercato di capire dove si fosse bruciata e poi subito le ha messo dell’acqua fredda cercando di calmare quel fastidio. Alla fine poi dopo aver messo un apposita pomata è stata fasciata. Insomma, le poteva andare molto peggio.

Anticipazioni GFVip: Oriana e Daniele vicini

In questi ultimi giorni Oriana è tornata protagonista nella casa. La modella venezuelana dopo aver archiviato completamente il suo flirt con Antonino si è avvicinata a Daniele. I due fino a poco fa si evitavano del tutto e spesso hanno avuto diversi attacchi. Complice qualche bicchiere di troppo la Marzoli e Dal Moro hanno parlato di ciò che è successo in queste settimane e alla fine si sono lasciati andare a qualche abbraccio e bacio amichevole.

Questa sera, ricordiamo andrà in onda una nuova puntata del GFVip e stando alle anticipazioni ci saranno delle new entry. Sicura quella di Riccardo Fogli che dopo l’esperienza a L’isola dei famosi ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Signorini. Rimandata invece l’entrata di Ginevra che pare abbia confermato di avere il Covid.