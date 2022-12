Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ex di lei fa confessioni choc: ha mentito a tutti, ecco chi è davvero

Nell’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 14 dicembre, è presente un’intervista rilasciata dall’ex di Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti. Mario Caucci ha fatto delle confessioni davvero inedite sulla sua ex.

L’uomo, infatti, ha spiegato che la donna non sia esattamente la persona che tutti credono. Inoltre, ha raccontato anche dei retroscena e degli altarini di quando stavano insieme. Vediamo cosa è emerso.

Le clamorose dichiarazioni dell’ex di Noemi Bocchi sul suo conto

L’ex di Noemi Bocchi ha sparato a zero contro l’attuale fidanzata di Francesco Totti. La donna è stata legata, mediante un matrimonio, a Mario Caucci, noto imprenditore che opera anche nel settore calcistico. I due hanno avuto anche due figli, di 10 e di 8 anni. Il matrimonio, però, è volto al termine da diverso tempo e i due sono attualmente in causa per alcune presunte aggressioni.

Ad ogni modo, l’uomo si è davvero sbizzarrito con confessioni choc inerenti la sua ex. In primo luogo ha ammesso che la donna non ha raccontato la verità su chi sia davvero. il protagonista ha messo in discussione la sua laurea in Economia alla Luiss e anche il suo lavoro di flower designer. Inoltre, Mario ha anche dipinto una personalità ben diversa della donna con cui ha avuto due figli.

Noemi sta con Francesco Totti solo per un tornaconto economico?

Secondo quanto riportato dal suo ex, Noemi Bocchi sarebbe una donna estremamente interessata alle cose materiali. Quando i due erano sposati, infatti, conducevano una vita di sfarzi e di lusso. Mario ha svelato che l’attuale compagna di Francesco Totti sa perfettamente quello che vuole dalla vita e sarebbe disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Questo anche se vuol dire schiacciare e calpestare i sentimenti di altre persone, anche della famiglia.

A tal riguardo, secondo Caucci, la Bocchi si starebbe comportando in maniera sbagliata con i figli. La donna, infatti, ha catapultato i due ragazzi in una vita completamente distante da loro. Mario ha detto che una volta la loro figlia gli confidò di essere piuttosto spiazzata dal fatto che fuori casa loro ci fossero dei fotografi. Insomma, parole decisamente forti che necessiterebbero di una replica alquanto imminente da parte della donna. Noemi Bocchi interverrà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.