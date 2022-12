Il Paradiso delle signore spoiler 16 dicembre: evento inatteso tra Ezio e Gloria

Gli spoiler della puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che tra Ezio e Gloria si verificherà un episodio alquanto inatteso. La donna è sempre più decisa a fare un passo indietro nel progetto lavorativo del suo ex, ma lui non è affatto d’accordo.

Stefania e Marco, dal canto loro, saranno pronti per partire e prenderanno parte alla festa organizzata dai loro cari per salutarli. Nel frattempo, al grande magazzino arriverà Ludovica e Marcello lo scoprirà in un modo del tutto inaspettato.

Stefania e Marco lasciano il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania e Marco prenderanno finalmente una decisione definitiva sulla loro partenza. I due hanno deciso di andare via, pertanto, potranno partecipare alla festa organizzata per loro. Prima che questo accada, però, al grande magazzino arriverà Ludovica. Solo Adelaide era a conoscenza di tutto ciò, ma la contessa non ne ha fatto parola con nessuno, neppure con Marcello.

Quest’ultimo, infatti, si troverà improvvisamente dinanzi la ragazza e ne rimarrà spiazzato. Inoltre, Barbieri non potrà fare a meno di restare un po’ male per il fatto che Adelaide non abbia pensato di avvisarlo in maniera anticipata di questa notizia. Intanto, arriverà il momento di festeggiare la partenza di Stefania e Marco. Al grande magazzino ci sarà una grande festa, a cui parteciperanno tutti.

Spoiler 16 dicembre: colpo di scena tra Ezio e Gloria

Nel corso della puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore, però, vedremo che ci sarà un colpo di scena. Al grande magazzino arriveranno i modelli della nuova collezione, tuttavia, tra gli abiti mancherà proprio quello disegnato da Maria. Vito, allora, subito si metterà in moto per cercare di recuperare il vestito in questione e fare in modo che la situazione si risolva.

Su di un altro versante, infine, vedremo che Ezio e Gloria avranno un confronto. La donna ribadirà la sua intenzione di fare un passo indietro nel progetto lavorativo nel quale ha intenzione di cimentarsi Colombo. Quest’ultimo, però, non accoglierà di buon grado la scelta fatta dalla sua ex. Per tale motivo, tra i due ci sarà un momento di sconforto. Proprio in tale momento, tra i due si verificherà qualcosa di assolutamente inaspettato. Di cosa si tratta? Non resta che attendere la puntata per scoprirlo.