Attilio Romita sull’orlo di una crisi: pianti e urla preoccupano i coinquilini

Il giornalista televisivo non sembra proprio riprendersi dall’ultima lettera che ha ricevuto da Mimma. La compagna infatti è molto arrabbiata per ciò che ha visto nelle scorse settimane. Attilio non si è comportato bene, dimenticandosi di lei senza avere rispetto.

Lo ha ribadito ancora una volta la donna che amareggiata per l’accaduto si è detta schifata. Ora però Romita sembra davvero pentito per quello che ha fatto e in queste ore è caduto in un pianto disperato, tanto che i suoi colleghi non sanno davvero come aiutarlo.

Attilio Romita disperato per Mimma

Nelle scorse ore chi ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip sicuramente avrà visto Attilio sull’orlo di una crisi. Il giornalista è apparso davvero amareggiato e sconfortato per l’accaduto e soprattutto per la paura di perdere la compagna. Mimma infatti non sembra aver giustificato e capito gli atteggiamenti del suo uomo nei confronti di Sarah Altobello, tanto che lo ha considerato davvero ridicolo.

Mimma ha anche sottolineato che a stento lo riconosce e di certo non vuole un uomo così al suo fianco. Dopo la lettera letta in diretta lunedì sera Attilio sta pensando e soprattutto sta cercando di rimediare ai suoi errori.

Il gieffino sull’orlo di una crisi

Poco fa Deianera Marzano ha postato una foto in cui si vede Attilio Romita piangere disperatamente tra gli scaffali. Il concorrente è davvero amareggiato per il suo comportamento e ora ha capito davvero di aver esagerato con Sarah. Alcune parole, alcuni atteggiamenti poteva di certo evitarli, soprattutto perché fuori aveva una donna.

Una donna che ad oggi non si è capito se è disposto a perdonarlo ed ecco perché è crollato… Nel video, come si può vedere attorno a lui sono subito accorsi i suoi amici cercando di dargli conforto. E’ possibile che Romita possa lasciare il reality.