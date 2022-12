Oroscopo 18 dicembre 2022, classifica: Gemelli sul piede di guerra, Sagittario stanchi

Secondo l’oroscopo del 18 dicembre 2022, i nati sotto il segno del Cancro devono essere più riflessivi sulle decisioni da prendere. I Pesci, invece, farebbero bene a fidarsi meno del prossimo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Nell’ultimo periodo siete stati un po’ spenti dal punto di vista sentimentale, ma adesso è giunto il momento di riaccendere tutte le luci. Vi sentite carichi, motivati e pieni di spirito d’iniziativa, quindi, non vi arrendete mai.

2 Toro. Le stelle vi invitano ad osare. L’oroscopo del 18 dicembre vi invita ad essere audaci poiché adesso potrebbero andare in porto anche i progetti più difficoltosi. Puntate su voi stessi e vedrete che non vi pentirete.

3 Capricorno. Non è importante la quantità, ma la qualità. Questo è un motto che da sempre avete fatto vostro. Cercate di non essere eccessivamente esigenti però, almeno per quanto riguarda i sentimenti.

4 Bilancia. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle occasioni in arrivo, oppure delle conferme. Non siate troppo puntigliosi e permalosi in ambito sentimentale. Imparate ad essere più lascivi.

5 Pesci. La vostra bontà d’animo e ingenuità potrebbe portarvi a fidarvi di tutte le persone che vi mostreranno un minimo di gentilezza. Ebbene, imparate a distinguere le persone realmente nobili d’animo e quelle che hanno doppi fini. Grandi opportunità per l’amore.

6 Vergine. Siete stati molti indecisi in questo periodo. Cercate di riflettere in maniera cosciente, altrimenti c’è il rischio di incappare in qualche sgradevole sorpresa. Dal punto di vista sentimentale dovete aprirvi un po’ di più.

Previsioni astrali ultimi sei in classifica

7 Cancro. Siete un po’ indecisi su una decisione da prendere che riguarda la sfera professionale. Se siete tormentati, allora, prendetevi un po’ di tempo per riflettere. Ricordate che le scelte prese con troppa rapidità non sono mai giuste.

8 Acquario. Meglio un uovo oggi che una gallina domani? Dipende. Ci sono casi nella vita in cui è importante pensare anche al futuro e non agire pensando solamente alla situazione attuale.

9 Scorpione. Certi treni passano una sola volta nella vita, pertanto, andrebbero colti al volo. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Prendete in mano la vostra vita e inseguite i vostri sogni.

10 Sagittario. I nati sotto questo segno sono un po’ stanchi. L’oroscopo del 18 dicembre vi invita a concedervi qualche momento di relax. Non soffermatevi troppo sulle apparenze e andate alla sostanza delle persone.

11 Ariete. Non amate essere messi in discussione. Nel momento in cui qualcuno comincia a mettere in dubbio la veridicità dei vostri comportamenti, voi andate nel pallone. Cercate di essere un po’ più riflessivi.

12 Gemelli. Ci sono molte cose in sospeso che fareste bene a prendere in considerazione. Cercate di non essere troppo litigiosi. A furia di rimandare sempre, adesso potreste trovarvi un po’ in difficoltà con le cose da fare.