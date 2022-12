GF Vip, Oriana Marzoli asfalta Antonino e tira in ballo Belen: web in delirio

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sembra, ormai, irrimediabilmente compromesso nella casa del GF Vip. Dopo essersi lasciati andare a tenerezze e intimità, il parrucchiere ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con la coinquilina.

Questa scelta non è stata presa di buon grado dall’influencer, la quale non ha potuto fare a meno di scagliarsi duramente contro di lui. In queste ore, sfogandosi con alcune compagne d’avventura, Oriana ha fatto delle dichiarazioni molto allusive, che hanno tirato in ballo anche Belen Rodriguez.

Oriana attacca Antonino e tira in ballo Belen: ecco che ha detto

Oriana Marzoli è davvero furiosa con Antonino Spinalbese per il modo in cui p stata trattata nell’ultimo periodo da lui. Per tale ragione, non appena ne ha l’occasione, la donna si scaglia contro il compagno d’avventura. In queste ore, la givoane si è lasciata andare a delle confidenze con alcune coinquiline, tra cui Giaele De Donà. In tale occasione ha parlato molto male del parrucchiere, arrivando addirittura ad accusarlo di essere stato colpito dal karma.

Nello specifico, Oriana ha detto di essersi sentita usata e poi gettata via da Antonino, proprio come Belen ha fatto con lui. Secondo il punto di vista della ragazza, dunque, Spinalbese avrebbe ricevuto in cambio quello che si merita in quanto non è una persona molto galante con le donne. Le parole della Marzoli, chiaramente, hanno generato molto clamore sul web. (Continua dopo la foto)

Marzoli e Spinalbese sempre più ostili al GF Vip

In molti non aspettano altro che vedere un intervento da parte di Belen, tuttavia, da quando Antonino è nella casa del GF Vip, questo non è mai avvenuto. Che le parole di Oriana siano in grado di scaturire una reazione nella showgirl? Al momento non ci è dato saperlo. Bisognerà attendere per vedere in che modo evolverà la faccenda. Nel frattempo, come se non bastasse, Oriana ha continuato ad attaccare la sua ex fiamma.

A tal riguardo, sempre durante una chiacchierata con Giaele, ha descritto Antonino come un “Cabron”. La giovane ha spiegato alla sua interlocutrice il significato che tale termine spagnolo ha in italiano, nel momento in cui viene rivolto ad un uomo che non si è comportato proprio bene. La sua descrizione ha molto divertito i telespettatori che, ormai, stanno prendendo piuttosto in simpatia le uscite della Marzoli.