GFVip, arriva lo stop a poche ore dalla diretta: Mediaset ha deciso “nulla da fare per Signorini”

Brutte notizie per Alfonso Signorini, arrivo lo stop

Ci sarebbe un nuovo cambio di programmazione per l’amatissimo reality di Alfonso Signorini. Per circa due settimane il GFVip è andato in onda il sabato sera ma a quanto pare da questa il doppio appuntamento verrà cancellato.

Si tornerà quindi alla vecchia maniera ovvero al solo appuntamento settimanale di lunedì. Per chi non lo sapesse il programma sarà trasmesso anche il 26 dicembre per poi tornare direttamente nel 2023 con il 2, 9, 16 e 23 gennaio. E proprio nella settimana del 23 in esclusiva ci sarà un doppio appuntamento anche il giovedì 26.

Cosa ci attende questa sera al GFVip: ecco le anticipazioni

Questa sera va in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. In rete già sono circolate le anticipazioni e quest’ultime ci fanno sapere che non mancheranno i colpi di scena. In primis Alfonso ha fatto sapere che si sarà una bellissima sorpresa per Ciupilian ma anche un faccia a faccia tra alcuni protagonisti di questo GFVip. Sarà èer caso la volta di Wilma e Patrizia? O di Antonella e Oriana? Insomma, la guerra sembra aperta.

Intanto, è molto possibile che si tornerà a parlare anche di Attilio Romina che proprio nella diretta di sabato ha ricevuto una bella batosta da parte della compagna. Mimma gli ha fatto recapitare una lettera dall’avvocato per tutelarsi.

Tra le tante novità, due nuovi concorrenti sono pronti a entrare nella Casa e unirsi al gruppo di Vipponi. Il clima è ancora molto teso, all’interno della Casa, nonostante siamo praticamente a Natale. Lo spirito natalizio non ha contagiato i Vipponi che continuano a litigare anche sotto l’albero. Ma chi sono le due nuove new entry?

Infine non dimentichiamo il televoto. In nomina ci sono Antonino Spinalbese, Attilio ROmita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello? Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa? Vi ricordiamo infatti che questo televoto è eliminatorio.