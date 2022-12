C’è posta per Te, Maria de Filippi fa il colpaccio: il primo ospite è proprio lui!

Dal sette gennaio 2023 torna l’amatissimo programma C’è Posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è senza dubbio uno dei più visti e seguiti della rete ammiraglia nella stagione invernale.

Come sempre la conduttrice nel suo salotto ospita oltre che tante persone comuni anche molti personaggi dello spettacolo anche internazionali. A quanto pare le anticipazioni ci fanno sapere che anche in questa stagione Quinn Mery è riuscita nel suo intento, invitando un’attrice di Hollywood

C’è posta per te: si avvia il 7 gennaio

Maria De Filippi al timone di C’è Posta per te entrerà nelle case degli italiani a partire dal prossimo 7 gennaio. Mediaset ha deciso di anticipare il talk show mandando in fibrillazione tutto il pubblico degli affezionati.

Così torna da subito ad inizio anno per donare all’azienda un’iniezione di telespettatori. Basti pensare che nell’ultima edizione ha sfiorato il ventinove per cento di share, con buona pace del direttore di rete.

L’annuncio della data ufficiale è di poche ore fa e di conseguenza i fan si stanno chiedendo chi saranno gli ospiti che prenderanno parte al programma. Il focus consiste nel racconto di storie di famiglie in cui alcuni membri non parlano tra loro da anni: padri o madri verso figli, suocere verso nuore o generi, e viceversa.Chi segue lo show sa benissimo che tanto spazio è dedicato anche agli ospiti che si recano in studio per avverare qualche desiderio da parte di un fan

Tutti gli ospiti di questa stagione: il colpaccio di Maria

Come accade ogni anno, anche in questo non mancheranno ospiti di livello internazionale nel salotto di Quenn Mary. Alcuni sono già di casa nello studio e pare che tra questi torneranno Julia Roberts, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ancora Luca Argentero, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Probabile anche la presenza di Paolo Bonolis che il prossimo anno condurrà una nuova edizione di Ciao Darwin. Il più atteso però pare essere lui: Can Yaman, ormai presenza fissa da qualche anno.