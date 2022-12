Antonino vuota il sacco e racconta i particolari dell’accordo con Oriana “Mi sono rotto… ora parlo”

Nelle scorse ore tra Antonino ed Oriana c’è stato l’ennesimo litigio. Tutto è partito dal faccia a faccia che si è creato o meglio che Alfonso Signorini ha creato nella diretta di lunedì sera.

La Marzoli ha parlato di accordi segreti tra i due sotto le coperte dando a Spinalbese, del falso, bugiardo e pezzo di …. Insomma, un duro botta e risposta tra i due che è terminato con il dare ragione alla venezuelana.

Antonino e Oriana: è scontro di fuoco

Nonostante questo, c’è da sottolineare non ha aperto bocca replicando a modo verso la giovane. Anzi, il ragazzo più volte ha detto “è meglio se non parlo, lo sai benissimo cosa ci siamo detti, non mentire”.

A distanza di giorni, la discussione è stata ripresa e questa volta Antonino è andato su tutte le furie. Primo il forte scontro con Giaele dove anche li ha parlato di accordi e di cose che Oriana ne era consapevole. Molto probabilmente questo triangolo era stato scritto da copione. Insomma, oggi tra Spinalbese e la Marzoli è accaduto di tutto.

A quanto pare Oriana saprebbe un segreto con protagonista Belen Rodriguez che proprio Antonino le avrebbe confidato. Spinalbese ha smentito questa indiscrezione parlando con Antonella: “Ma ti pare che le ho raccontato delle cose sulla madre di mia figlia?”.

In più di una occasione Spinalbese ha anche perso la pazienza: “Adesso vi faccio recitare io a tutte, faccio vincere anche io premio Oscar… Mi sono rotto il cazz*. Tu sei la prossima Oriana, ho smesso di stare in silenzio”. Oriana di conseguenza ha subito replicato dicendo che nonostante lui l’avesse paragonati alla ferrari con la porche lei è rimasta in silenzio e anche quando l’ha evitata all’improvviso.

appena lui ha detto la verità e lei ha iniziato a vedere che anche i suoi amici non erano più sicuri della sua versione ha voluto fare pace e chiudere la dinamica dicendo di non dire niente in puntata e la chiamate pure regina io ve lo giuro #gintonic pic.twitter.com/srBwl516Ct — pilocarpina (@pilocarpina1) December 22, 2022

Antonino Spinalbese svela il segreto con Oriana

Antonino quindi a questo punto ha svelato il loro accordo precisando che era lei a volere quella roba li. “Te l’ho detto sotto alle coperte. E tu continuavi. Io e te abbiamo deciso di essere quel tipo di amici. Io ero in difficoltà perché tu non volevi che uscisse questo. Io non avevo nessun problema perché sono single. Anche tu? Sì, ma l’uomo ha il privilegio di fare quello che gli pare per la gente, ingiustamente.