Nikita fa un messaggio intimo a Davide: Onestini sbotta e le lancia una frecciatina

Nervi tesi nella Casa del Gfvip nonostante siamo vicinissimi al Natale. Questa volta a litigare sono stati Nikita e Luca dopo che la giovane si è lasciata andare un pò troppo con Davide Donadei. M andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Luca Onestini riprende Nikita dopo un massaggio hotel a Davide

Chi ha seguito il percorso di Nikita e Luca nella Casa del Gfvip sa benissimo che tra i due non solo non è scoccata la scintilla, nonostante lei all’inizio è apparsa molto presa e interessata.

Lui ormai detesta la modella in maniera palese e non perde occasione per farglielo notare. Qualche giorno fa i due si sono confrontati sul rapporto che stanno vivendo e lui le ha nuovamente ribadito di non averle mai fatto avances di alcun tipo.

Lei invece gli ha ricordato che tra di loro qualcosa ci è stato e di certo non è stupida. Come ad esempio quegli abbracci calorosi che spesso lui le ha dato, la sua eccitazione sessuale nei suoi confronti, la mano messa sul sedere…

Onestini perde le staffe con Nikita

Onestini tra l’altro nelle ultime ore è apparso molto nervoso con Nikita a causa di un comportamento avuto dalla ragazza e che proprio non gli è andato giù. La Pelizon ha fatto un massaggio molto intimo all ‘ex tronista Davide Donadei mentre quest’ultimo era a torso nudo.

Per Luca questo comportamento della triestina è stato ricco di contraddizioni specificando che quando lui ha messo i mikado in bocca ad Oriana lei lo aveva criticato, in quanto a detta sua sono dei gesti molto intimi e che vanno fatti solo alla persona con la quale si ha una vera confidenza.

A questo punto dunque Luca non si spiega il perchè Nikita si sia comportata cosi con davide. Insomma tra i due c’è stato l’ennesimo scontro.