Oroscopo 5 gennaio 2023: Gemelli testardi, Sagittario molto impegnati

Le previsioni dell’oroscopo del 5 gennaio vedono i Cancro molto energici. I Bilancia, invece, stanno trascurando degli affetti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero fare delle nuove conoscenze. Questo, in generare, è un anno molto importante per voi, potreste realizzare dei desideri.

Toro. Oggi siete un po’ giù di corda. Cercate di stare lontani dalle discussioni e non prendete troppo sul serio le critiche. Focalizzatevi solo sulle persone a cui tenete davvero.

Gemelli. Cercate di essere determinati e testardi. Se vi ponete un obiettivo, non distraetevi fino a quando non lo avrete ottenuto. Giornata produttiva sul fronte del lavoro, siate meno chiacchieroni e andate ai fatti.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 5 gennaio, la giornata sarà particolarmente energica. Cercate di conservare un po’ di forze da dedicare ai vostri affetti e all’amore.

Leone. Marte in opposizione favorirà i conflitti. Per tale ragione, è opportuno essere un po’ più riflessivi in questo periodo. In amore ricordate che è meglio essere soli che male accompagnati.

Vergine. Le stelle sono un po’ altalenanti. Forse avete ricevuto qualche notizia poco piacevole o qualche imprevisto. Ad goni modo, non perdetevi di coraggio e continuate ad andare avanti per la vostra strada.

Previsioni 5 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo state trascurando un po’ i vostri affetti, in particolar modo le amicizie. Ci sono delle interessanti novità sul fronte professionale. Cercate di essere più audaci.

Scorpione. In ambito sentimentale siete molto determinati ad ottenere ciò che volete. Cercate di adoperare la stessa passione e lo stesso entusiasmo anche per quanto riguarda il lavoro.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 5 gennaio prevedono una giornata molto impegnativa sul fronte del lavoro. Dovete sbrigare le ultime cose prima del fine settimana, ma verso sera potete godervi un po’ di relax.

Capricorno. Le stelle sono molto favorevoli. Cercate di essere audaci e di approfittare di questo momento di prosperità. Anche dal punto di vista economico stanno per arrivare delle novità.

Acquario. Oggi siete particolarmente audaci. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante non lasciarsi abbindolare dalle chiacchiere. In ambito professionale non fatevi mettere i piedi in testa.

Pesci. Siete pieni di buone intenzioni, tuttavia, potreste dovervi scontrare con la realtà, che non sempre è favorevole. A qualcosa bisogna pur rinunciare, soffermatevi sulle cose per cui vale davvero la pena.