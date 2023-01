Oroscopo 6 gennaio 2023: Cancro caparbi, Capricorno novità sul lavoro

Secondo l’oroscopo del 6 gennaio, gli Acquario devono essere audaci. I Toro non si lasceranno abbindolare facilmente

Oroscopo da Ariete a Vergine:

Ariete. Ci sono delle sorprese per voi, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Meglio essere predisposti al cambiamento, altrimenti c’è il rischio di lasciarsi travolgere troppo dalle situazioni.

Toro. Tra i segni dello zodiaco siete certamente annoverati tra quelli meno ingenui. Ad ogni modo, cercate di non credervi imbattibili, perché anche voi avete i vostri punti deboli e chi vi conosce a fondo li sa.

Gemelli. Venere in aspetto positivo non farà che rendere la giornata più lieta. Ci sono delle ottime opportunità all’orizzonte, quindi, è il caso essere un po’ più decisi e sicuri di voi.

Cancro. Se c’è una cosa che sicuramente fa parte del vostro carattere è la caparbietà. Cercate di mettervi in gioco e di osare il più possibile, soprattutto in ambito professionale e non ve ne pentirete.

Leone. In certi casi è necessario essere impassibili. Se vi lasciate prendere troppo dall’emotività c’è il rischio di commettere qualche errore. Soprattutto sul lavoro dovete essere ligi e lucidi.

Vergine. Le stelle sono favorevoli, ma è importante tenere gli occhi ben aperti. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, soprattutto per quanto riguarda la sfera personale, quindi, siate cauti.

Previsioni 6 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 6 gennaio denota una giornata all’insegna dell’avventura. Certe volte nella vita è bello anche cominciare qualcosa senza sapere dove si andrà a finire.

Scorpione. Siete passionali e difficilmente tendete a dimenticare i torti subiti. Questo potrebbe spingervi a creare delle discussioni anche su questioni risalenti al passato. Ci vuole più autocontrollo.

Sagittario. In ambito professionale dovete essere più ambiziosi. Meglio puntare alle stelle e, successivamente, ridimensionare il rito, piuttosto che restare sempre troppo con i piedi per terra.

Capricorno. L’anno che è appena cominciato sarà piuttosto proficuo per quanto riguarda il lavoro. Chi sta pensando di mettersi in proprio farebbe bene ad allargare i propri orizzonti e a scegliere bene le persone di cui fidarsi.

Acquario. In amore vi sentite particolarmente appagati, anche se ci sono delle cose da rivedere, soprattutto per quanto riguarda i rapporti nati da poco tempo. Nel lavoro siate audaci.

Pesci. Ricordatevi di brillare. Non lasciate che la vostra luce venga oscurata dalle altre persone. Contate di più su voi stessi e circondatevi solamente di persone che sono in grado di portare ottimismo nella vostra vita.