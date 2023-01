Oroscopo 7 gennaio 2023: Leone indecisi, Acquario tentati

Cambiamenti in arrivo per i Capricorno secondo l’oroscopo del 7 gennaio, i Vergine, invece, sono piuttosto produttivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle situazioni che vanno affrontate quanto prima. non rimandate, altrimenti i piccoli intoppi potrebbero trasformarsi in problemi. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.

Toro. Bene l’amore, un po’ meno le faccende legali e burocratiche. Ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a prendere in esame. L’Oroscopo del 7 gennaio vi invita ad essere riflessivi.

Gemelli. Giornata piena di cose da fare quella di oggi, ad ogni modo, non dimenticatevi delle persone care. Non date mai nulla per scontato, né cose né persone, altrimenti potreste pentirvi.

Cancro. Siete abbastanza intraprendenti, quindi, cercate di approfittare di questo momento di positività. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno non tirare troppo la corda.

Leone. Ci sono delle decisioni da prendere e voi siete piuttosto indecisi. Dal punto di vista professionale è importante essere determinati e non mostrarsi mai deboli o in dubbio.

Vergine. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Questo è un periodo tendenzialmente propizio per la professione, ad ogni modo, cercate di non trascurare la sfera sentimentale.

Previsioni 7 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. La luna è un po’ altalenante, ma cercate di non darvi per vinti. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere attenti e non dimenticare gli errori commessi in passato. Vi serviranno da monito.

Scorpione. Chi sta pensando di coronare un sogno importante, è bene che sappia che questo è il momento più adatto per darsi da fare. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

Sagittario. L’Oroscopo del 7 gennaio vi invita a staccare un po’ la spina. Ci sono troppe decisioni da prendere e situazioni in ballo e voi potreste essere particolarmente stanchi, quindi, fermatevi.

Capricorno. Ci sono delle novità in arrivo per l’amore e per il lavoro. Di queste ultime ne abbiamo già parlato, ma per quanto riguarda la sfera sentimentale, preparatevi a un cambiamento.

Acquario. Attenti alle tentazioni. In questo periodo c’è il rischio di incappare in qualche piccolo malinteso, quindi, cercate di stare lontano dai problemi. In amore vi serve più fiducia.

Pesci. I vostri desideri spesso sono incompatibili con la realtà del momento. Questo, però, non deve essere un motivo valido per far sì che abbandoniate quello i cui credete. Continuate ad insistere.