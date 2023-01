Panico al GF Vip, Dana mette le mani addosso ad Oriana, litiga con Giaele poi fa le valige (VIDEO)

Caos al GF Vip: questa volta non sembrano esserci proprio giustificazioni per la modella marocchina

Attimi di vero panico oggi nella Casa del GF Vip. Ancora una volta Dana Saber è protagonista di una pagina televisiva che non piace affatto.

Dopo aver elogiato Putin, ed aver detto di voler fare un calendario con un fucile in mano ecco che oggi ha superato davvero ogni limite. In questi istanti il web chiede all’unanime la squalifica di tale concorrente, in quanto non ha più senso la sua presenza.

Tutto è partito questa volta dalla presenza della donna in cucina. Dana ha mangiato un piatto di pasta destinato a Tavassi che in quel momento era sotto la doccia. La modella, dopo essersi recata nello spazio comune dedicato al cibo, ha mangiato tutto senza chiedere di chi fosse.

Dopo l’avvertimento di Giaele e Nicole la lite è esplosa in un secondo. La Donà ha accusato la modella di essere egoista e maleducata mentre Dana ha puntato il dito contro le coinquiline apostrofandole come aggressive e prevenute. “Almeno sono educata io, quello che tu non sei. L’educazione non si compra, al contrario dei diamanti”, ha affermato Giaele.

Giaele che parla in corsivo mentre Dana spintona Oriana, io mi sento drogata#GFvippic.twitter.com/cPEzJE6WwK — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023

Dana spinge Oriana e poi fa le valige per andare via

Giele pare sia arrabbiata con la sua coinquilina per via del bacio che ha dato ad Andrea Maestrelli durante il gioco della bottiglia: Cosa c’entra Andrea? Stai ancora rosicando per un limone? Hai rosicato così tanto che ti sei alzata e te ne sei andata. Arrivati a questo punto la replica di Dana è stata davvero esagerata tirando in ballo anche Oriana.

E proprio su quest’ultima andando verso il giardino le ha dato uno spintone dicendo che non ci fosse spazio per passare. Ma il tutto non è finito qui perchè pochi istanti fa la modella marocchina ha fatto le valige dicendo di voler abbandonare il reality. Cosa succederà adesso? Intanto, dal web tutti chiedono la sua eliminazione alla produzione. Ormai secondo molti si è davvero superato ogni limite della decenza.