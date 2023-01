Uomini e donne oggi: Federico Daianese abbandona il trono ma qualcosa non torna

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e come facevano sapere le anticipazioni Federico Daianese ha lasciato il trono.

Il giovane ha abbandonato la sediolina rosso senza una scelta, spiegando anche le sue motivazioni che l’hanno portato a prendere tale decisione. A lasciare senza parole, però, l’atteggiamento dei presenti, compreso quello di Maria e degli opinionisti.

Federico Daianese abbandona il trono

Quello di Federico Dainese è l’addio a Uomini e Donne, probabilmente, più apprezzato di sempre. Dopo l’addio di Federica Aversano anche il giovane ex corteggiatore di Veronica, ha abbandonato il trono. Inoltre, c’è da dire che è l’unico ad aver appassionato meno,nessuna sua conoscenza ha catturato l’interesse dei telespettatori, ma solo tante critiche, anche quelle di Gianni Sperti.

Infatti, spesso l’opinionista si è esposto facendo notare allo stesso tronista il suo atteggiamento e il poco interesse che aveva nei confronti delle corteggiatrici. Secondo Gianni, Federico si soffermava troppo sull’aspetto fisico delle ragazze concentrandosi poco sui contenuti.

Come in molti ricorderanno l’addio di Federica h a scatenato molto l’ira dei fan sui social ma anche quella dei presenti. Diversamente, invece, è stato molto strano il comportamento di tutti con Daianese: Federico ha generato solo tanti applausi. C’è chi addirittura è rimasto indifferente alla decisione presa. Come hanno fatto notare vari telespettatori, di solito chi lascia il trono piange o resta al quanto emozionato mentre Federico è sembrato quasi contento di andar via.

Maria a UeD fa sapere che Federico deve dire a tutti una cosa importante e lo fa entrare in studio. A questo punto, Dainese entra e a questo punto dice alle due sue corteggiatrici che con nessun dei due è scattato quel qualcosa da portarlo ad una scelta. Alla fine a pensarla come lui anche Gianni Sperti che gli ha detto “è la decisione migliore che potessi prendere”, come del resto anche Maria De Filippi, che ha sottolineato “Non ha legato con nessuno”