Oriana e Daniele storia già al capolinea al GF Vip? Lui prende una drastica decisione (VIDEO)

Il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è già giunto al capolinea all’interno della casa del GF Vip? I due ragazzi si erano avvicinati negli ultimi giorni, tuttavia, nel giro di una sola settimana, pare ci siano state già delle incomprensioni piuttosto forti.

I due, allora, questa notte si sono lasciati andare ad un confronto molto importante, durante il quale hanno preso una decisione piuttosto drastica. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno deciso di fare.

Le divergenze tra Oriana e Daniele al GF Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto un flirt in questi giorni nella casa del GF Vip. I due sono finiti addirittura a dormire insieme, cosa che ha turbato parecchio alcuni equilibri. Subito dopo essersi lasciati travolgere dalla passione, infatti, tra loro sono sorte delle incomprensioni. Oriana non ha apprezzato alcuni comportamenti di Daniele e quest’ultimo ha criticato la troppa vicinanza della ragazza con Luca.

A tal riguardo, dunque, i ragazzi hanno deciso di chiarirsi per cercare di capire cosa fare della loro frequentazione. Dal Moro ci ha subito tenuto ad essere chiaro ed ha ammesso di non gradire questa situazione. Lui non nutre molta fiducia nei riguardi di Oriana, pertanto, preferisce andare con i piedi di piombo. Il giovane ha detto che, se i due vogliono continuare a frequentarsi, allora devono farlo alle sue condizioni. Successivamente, però, ha aggiunto anche altro.

Dal Moro prende una drastica decisione sulla Marzoli

In particolar modo, infatti, Daniele ha svelato ad Oriana di essersi pentito di averle chiesto di dormire insieme al GF Vip qualche giorno fa. Il concorrente, infatti, ha reputato tale decisione poco saggia in quanto doveva immaginare che poi sarebbe scoppiata questa polemica. Daniele, poi, ci ha tenuto anche ad aggiungere di essere convinto che la Marzoli non sia affatto interessata a lui.

La ragazza ha provato a respingere le accuse del suo interlocutore, facendo emergere una versione dei fatti completamente opposto. Le sue parole, però, non sono state molto convincenti. Per tale motivo, la discussione si è conclusa nel momento in cui Daniele ha deciso che, molto probabilmente, i due farebbero bene a prendersi una pausa per capire davvero le loro emozioni. Non resta che attendere la messa in onda di questa sera per scoprire i due come commenteranno le ultime dinamiche.