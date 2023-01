Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 gennaio: Ezio felice, Marcello accetta una proposta

Le anticipazioni della puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Marcello sarà molto pensieroso dopo il dibattito con Adelaide. L’uomo comincerà ad avere dei dubbi in merito alla sua decisione di partire per l’Australia.

Per quanto riguarda Ezio, invece, per lui arriverà una bella notizia, che permetterà a tutta la famiglia Colombo di lasciarsi andare a qualche festeggiamento. Maria, intanto, avrà un’idea brillante. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Matilde in difficoltà al Paradiso delle signore

Nella puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide parlerà con Marcello e proverà a fargli cambiare idea sulla sua decisione di partire per l’Australia. Allo scopo di convincerlo, la contessa gli farà una proposta molto allettante. Dopo il colloquio con lei, dunque, Barbieri incomincerà a riflettere sul da farsi. In merito a Maria, invece, la ragazza avrà una brillante idea che riguarda la nuova collezione di abiti da sposa. Ad ogni modo, per riuscire a realizzare quello che ha in mente, avrà bisogno di una maggiore ispirazione, pertanto, tornerà al lavoro.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde si troverà in difficoltà dal punto di vista lavorativo. La donna sarà alle prese con una consegna molto difficile. Tancredi proverà a darle dei consigli, ma lei deciderà di non ascoltare il punto di vista del marito. Per contro, invece, la protagonista si mostrerà molto più favorevole ad avallare una strategia in linea con Vittorio.

Anticipazioni 19 gennaio: la decisone di Marcello

Conti, dal canto suo, sarà sempre intenzionato a lasciare il grande magazzino per cimentarsi in un nuovo lavoro e la cosa non potrà che generare dei turbamenti. Le anticipazioni della puntata del 19 gennaio del Paradiso delle signore, poi, rivelano che Marcello arriverà finalmente a prendere una decisione in merito al suo futuro lavorativo. Il ragazzo partirà per l’Australia?

Dopo la chiacchierata con Adelaide, Marcello deciderà di accettare la proposta della contessa. A tal riguardo, dunque, acquisirà una parte di quote inerenti la vendita di Palazzo Andreani. A casa Colombo, invece, si festeggerà. Ezio ha appena concluso l’acquisto del capannone che sarà destinato ad ospitare la sua attività. Anche per Francesco ci saranno delle belle novità. Il ragazzo verrà assunto in caffetteria. D’ora in avanti, dunque, sarà il principale collaboratore di Salvatore.