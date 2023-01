Uomini e donne oggi, Maria De Filippi fa a pezzi Riccardo e Gloria: anche lei stufa dei loro teatrini

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Al centro studio per l’ennesima volta Riccardo e Gloria che alla fine hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Nella puntata precedenza abbiamo visto la Nicoletti chiudere con Guarnieri e dare una chance al suo nuovo corteggiatore Umberto.

Purtroppo, le parole e le telefonate del cavaliere tarantino hanno portato la dama a fare un passo indietro e a concedergli un’uscita. Ecco perciò che questa volta Maria è intervenuta e in maniera molto diretta.

Uomini e donne: Riccardo si dichiara a Gloria ma… fa un passo indietro

Gloria e Riccardo si sono seduti al centro studio ed entrambi hanno raccontato di essere usciti a cena. In questa loro esterna hanno parlato molto e hanno deciso di continuare a vedersi. In particolar modo Guarnieri ha ammesso che vederla vicino ad Umberto gli ha fatto capire qualcosa ovvero che non si tratta solo di una conoscenza. Ha provato gelosia e ha capito che non vuole perderla.

Parole quelle del tarantino già sentite altre volte, quando ha frequentato sia Ida che Roberta. Gloria, intanto. è sembrata pendere dalle sue labbra per cui Maria che ha capito benissimo quanto è innamorata di Riccardo le ha fatto una domanda ben precisa.

Ormai sono anni che siamo abituati agli alti e bassi di Guarnieri ha fatto sapere per cui ora ti chiedo tu cosa provi per lui, ha chiesto la padrona di casa. Gloria ha provato a nascondere i suoi veri sentimenti ma dopo un pò la De Filippi l’ha fatta sedere di nuovo al centro studio proponendole di chiedere a Riccardo di uscire insieme. Ovviamente il cavaliere non si è sentito pronto per un passo simile

Maria De Filippi fa a pezzi prima Gloria e poi Riccardo

Arrivati a questo punto, Maria ha deciso di dire la sua e di mettere alle strette la coppia. In primis ha sottolineato che il carattere di Riccardo ormai è noto a tutti quindi ha consigliato a Gloria che non si deve meravigliare se tra una settimana lui arriva e le dice di essere confuso. In queste sue parole, la De Filippi ha invitato la Nicoletti a riflettere perchè non è una bambina o un’adolescente. Inoltre, ha anche invitato lui a non portarla a casa…

Questo discorso di Maria è saltato fuori, perchè dal web sono tante le polemiche attorno a Guarnieri e alla Nicoletti. Tutti si sono detti stanchi dei tira e molla della coppia nonostante Riccardo ha sempre ripetuto che per lei non provasse niente. Molto probabilmente ad oggi è stanca anche la De Filippi che ha già detto in anticipo se lui chiude di certo non dirò povera Gloria!